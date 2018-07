Un texte de Miguel Lachance

Kelly Kraby, la coordonnatrice des événements spéciaux de Kapuskasing, explique que le festival concentre cette année ses activités au parc Riverside, contrairement aux années précédentes où il y a avait des spectacles ailleurs en ville, dont à l’aréna.

Samedi, quatre équipes de bûcherons amateurs s’affronteront dans une dizaine d’épreuves.

Des compétitions de CrossFit sont également au programme, samedi pour les adultes et dimanche pour les enfants.

Le CrossFit serait une activité de plus en plus populaire à Kapuskasing, selon Kelly Kraby. Photo : Festival des bûcherons de Kapuskasing

Côté musique, plusieurs artistes de la région se succéderont sur scène pendant la fin de semaine.

Les festivaliers pourront entre autres voir les groupes locaux Small Town Liberation Project, Flipside et Off The Kuff.

Le groupe de Sudbury Twenty-One sera un des groupes en prestation samedi soir pendant le festival. Photo : Twenty-One/Facebook

Nous avons une belle grande tente, donc nous sommes prêts s’il y a de la pluie , ajoute la coordonnatrice. Il n’y aura pas de temps mort.

Les organisateurs ont prévu plusieurs activités pour les enfants, incluant un spectacle de magie, une exposition de Science Nord et des jeux d’eau gonflables.

La nouvelle attraction cette année est une tyrolienne de 70 pieds, le samedi seulement , explique Mme Kraby.

Le moulin à scie patrimonial, une tradition du festival, sera de nouveau installé dans le parc Riverside.

Nous avons une bonne équipe qui travaille là-dessus justement pour préserver notre héritage et éduquer les gens [sur l’histoire de] Kapuskasing. Kelly Kraby, coordonnatrice des événements spéciaux de Kapuskasing

Le festival rendra hommage cette année à Rosaire Filion, de Moonbeam, pour sa contribution à l’industrie forestière de Kapuskasing.

Rosaire Filion, bûcheron honoraire du festival. Photo : Festival des bûcherons de Kapuskasing

M. Filion a travaillé pendant 50 ans comme camionneur pour la compagnie Spruce Falls.