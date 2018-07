Un texte de Charles Beaudoin

Le professionnel du Club de golf Longchamp, à Sherbrooke a connu des difficultés autour des verts qui ont miné ses excellents coups de départ.

« Je jouais avec Bronson Burgoon, qui a terminé à -5. Treize fois sur 18 trous, j'étais à l'intérieur de lui pour le birdie et pourtant il a fini à -5 et moi à +3. Ça montre à quel point mon putting et mon jeu court autour des verts ont été déficients », a déclaré Bussières au terme de sa première ronde en carrière dans la PGA.

« Ça me donne une bonne impression de ce que les gars sur le tour sont capable de faire. Je suis quand même très content de mon expérience et j'apprends beaucoup », a-t-il ajouté.

Marc-Étienne Bussières sait qu'il aura fort à faire vendredi pour éviter la coupure alors que le meneur, Robert Garrigus, se retrouve à -9 et que bon nombre de ses adversaires sont parvenus à conclure leur ronde sous la normale.

« Demain, je sais que ça va m'en prendre une bonne. Il va falloir que je joue un -6 ou un -7 pour faire la coupure, mais je ne dirais pas que c'est impossible. Si je continue à bien frapper la balle comme je l'ai fait aujourd'hui en évitant les quelques erreurs qui m'ont coûté cher, je pense que ça peut bien aller », estime-t-il.