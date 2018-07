Dans un communiqué paru jeudi, l'entreprise reconnue pour offrir des voyages en Chine à des prix très concurrentiels a ajouté qu'elle évaluait la possibilité de « contester » la décision annoncée mardi par l'Office.

La haute direction de Vacances Sinorama a toutefois offert toute sa collaboration et son expertise à l'OPC et à l'administrateur provisoire pour assurer que les futurs voyages se réalisent comme prévu.

Pour faire face aux difficultés financières de l'agence de voyages, l'OPC a nommé PricewaterhouseCoopers comme administrateur provisoire. La firme assume la tutelle du voyagiste, qui pourrait mettre la clé sous la porte à la fin du mois.

L'OPC disait avoir pris cette décision « à la suite du non-respect par Vacances Sinorama inc. des exigences de la loi relativement à la gestion des sommes versées par les clients de l’agence ».

Une enquête du quotidien La Presse avait révélé en mai dernier l'existence d'un manque à combler de 11 millions de dollars, ce que contestait l'agence, principale filiale de Sinorama Corporation, qui est cotée en bourse.

L'OPC avait avisé Sinorama que son permis d'agent de voyage, qui vient à échéance le 31 juillet, ne serait pas renouvelé. Si cette décision est maintenue, Vacances Sinorama disposera de 30 jours pour en appeler auprès du Tribunal administratif du Québec.

L'imposition d'un administrateur provisoire s'inscrit ainsi dans une progression de l'intervention de l'OPC; devant les demandes de reddition de comptes, Sinorama avait pris l'engagement, le 13 juin, d'ouvrir un nouveau compte en fidéicommis pour y verser toutes les nouvelles sommes de nouveaux clients et de soumettre ce compte à un encadrement rigoureux.

C'est l'OPC qui distribue les permis d'agent de voyage et qui a le pouvoir, en vertu du Règlement sur les agents de voyage et de la Loi sur les agents de voyage, de retirer le permis et de nommer un administrateur provisoire.