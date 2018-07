L'insecte ravageur a colonisé environ 3,4 millions d'hectares de forêts sur la Côte-Nord depuis le début de l'épidémie en 2006, selon Christian Hébert, qui est chercheur scientifique en écologie et diversité des insectes forestiers au Centre de foresterie des Laurentides.

La tordeuse des bourgeons de l'épinette s'attaque principalement aux sapins baumiers.

Christian Hébert affirme que les épidémies de tordeuse des bourgeons de l'épinette pourraient être plus fréquentes au cours des prochaines années en raison des changements climatiques.

Je ne pense pas qu'il y ait eu de mortalité aussi importante que ce qu'on voit aujourd'hui, indique Christian Hébert. Les conditions climatiques plus favorables semblent favoriser la tordeuse. Les modèles de nos spécialistes en modélisation suggèrent que d'ici 2100, la Côte-Nord et même le Labrador vont être des territoires qui vont être plus sujets aux épidémies de tordeuses des bourgeons de l'épinette à cause des changements climatiques.

Christian Hébert, chercheur scientifique en écologie et diversité des insectes forestiers au Centre de foresterie des Laurentides. Photo : Radio-Canada/Alex Lévesque

Si la SOPFIM utilise trop souvent l'insecticide biologique qui sert à exterminer la tordeuse, le chercheur en physiologie et biochimie des insectes au Centre de foresterie des Laurentides, Michel Cusson, émet l'hypothèse qu'une partie des insectes puisse développer une résistance au produit.

Il faudra effectivement essayer d'utiliser l'insecticide avec le plus de parcimonie possible. Michel Cusson, chercheur en physiologie et biochimie des insectes au Centre de foresterie des Laurentides

Accouplement de deux tordeuses des bourgeons de l'épinette. Photo : Radio-Canada/Alex Lévesque

Pour résoudre ce problème, Michel Cusson et d'autres chercheurs étudient les gènes de la tordeuse pour trouver une nouvelle manière de provoquer sa mort.

Ils travaillent actuellement à développer un produit qui va s'attaquer aux enzymes impliquées dans la croissance et le développement de l'insecte.

Michel Cusson, chercheur en physiologie et biochimie des insectes au Centre de foresterie des Laurentides Photo : Radio-Canada/Alex Lévesque

Nos travaux de décryptage du génome de la tordeuse nous ont permis d'identifier un gène en particulier, en fait plus qu'un, mais un en particulier sur lequel on concentre nos travaux en ce moment, qui code pour une enzyme qui joue un rôle crucial dans sa reproduction, explique Michel Cusson. Donc si l'on est capable d'inhiber cet enzyme-là, on peut bloquer le développement de l'insecte, donc entraîner sa mort.

Selon Ressources Canada, les impacts économiques au pays des insectes ravageurs comme la tordeuse s'élèvent à plusieurs centaines de millions de dollars.

L'organisation affirme que l'augmentation constante des territoires ravagés par la tordeuse dans l'est du pays depuis 2006 annoncerait une épidémie généralisée dans cette région.

Les chercheurs de Ressources naturelles du Canada ont mis en place 10 sites ou placettes d’études, selon l’appellation des scientifiques, où l’on retrouve différents pièges pour attraper la tordeuse et en faire l'étude.

Voici un piège à phéromones que les chercheurs installent contre un sapin pour attirer les tordeuses. Photo : Radio-Canada/Alex Lévesque

Quatre chercheurs et une dizaine de leurs étudiants sont à l’œuvre sur le site pour étudier la tordeuse.

D'après le reportage d'Olivier Roy-Martin