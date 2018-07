C’est la conseillère du Parti vert Adriane Carr qui a présenté la motion. Elle vise les immeubles commerciaux, industriels, institutionnels et à logements multiples, mais ne concerne pas les maisons unifamiliales.

La motion n’impose pas encore les toits verts, mais elle demande à l'administration d'ébaucher une politique qui sera soumise au vote du conseil municipal à une date ultérieure.

« Il était temps », affirme Dave Demers, horticulteur et candidat du Parti vert aux prochaines élections municipales.

À Toronto, un règlement existe déjà à ce sujet. Il exige qu’au moins 20 % de la surface des toits des nouvelles constructions dont l’étendue au sol est de 2000 mètres carrés et plus soient recouverts de verdure.

De nombreux avantages

Dave Demers a expliqué jeudi à l’émission Phare Ouest que les avantages des toits verts sont nombreux.

Ils aident principalement à réduire le ruissellement. « Avec la pluie qu’on reçoit, surtout en hiver, on peut s'imaginer toute l’eau de ruissellement qu’on doit gérer, dit-il. Plus on se développe, plus les toitures sont nombreuses et plus les eaux de ruissellement sont abondantes. »

Cela permet, selon lui, des économies importantes pour les villes, puisque les infrastructures qui servent au drainage sont alors moins sollicitées.

À lire aussi : Toitures en verdure

Par ailleurs, un toit vert crée une couche d’isolation supplémentaire qui permet des économies d’électricité pour le chauffage, en hiver, et pour l’air conditionné, en été.

Un regroupement d’acteurs du milieu immobilier, l'Urban Development Institute (UDI), s’était pourtant montré inquiet de l’adoption de cette motion en début de semaine. Il est particulièrement préoccupé par les coûts de construction supplémentaires engendrés par l'obligation de construire un toit vert.

Quelles plantes vont pousser sur ces toits?

Selon Dave Demers, il n’est pas trop difficile de trouver des plantes qui survivent sur les toits de Vancouver.

« Les hivers ne sont pas très froids, mais on doit faire une sélection juste et y aller avec des plantes résistantes aux sécheresses et aux écarts de températures importants », explique-t-il.

Le choix des plantes doit aussi être fait en fonction de la profondeur de la couche de terre qui se trouve sur le toit, qui peut aller de quelques centimètres à plus d’un mètre. Des petites plantes grasses, les sedums, n’ont pas besoin de beaucoup de terre, mais les graminées en nécessitent plus.

Dave Demers a bon espoir de voir le conseil municipal adopter un règlement au courant des deux prochaines années.