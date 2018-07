Un texte de Brigitte Dubé

Selon Frédéric Jacques de la microdistillerie O’Dwyer à Gaspé, les gens sont un peu surpris de voir que le gin Radoune se vend au même prix qu’à la SAQ. Il explique que les gains ne sont pas monétaires puisque la majorité des profits va à la SAQ.

Il estime que les avantages se décrivent plutôt en termes de visibilité.