« C'était connu de la famille et des amis que Riley était confronté à des problèmes de santé mentale qui parfois lui faisaient se sentir isolé, malgré l'amour et le soutien qu'on lui apportait. En tant que famille, et avec son approbation, nous avons cherché l'aide et les traitements professionnels appropriés, et il faisait d'excellents progrès », a affirmé sa famille.

Vers 1 h 20, mercredi, les policiers ont été alertés de la présence d'un homme hurlant et armé sur la route 104 à Knowlton, en Montérégie. À leur arrivée, les policiers auraient tenté de discuter avec Riley Fairholm à l'aide d'un haut-parleur, mais ce dernier serait devenu menaçant envers eux et ils ont fait feu.

L'arme retrouvée par les enquêteurs ressemblait à un pistolet à air comprimé, ce que le Bureau des enquêtes indépendantes doit encore confirmer.

« Riley était entouré par une famille qui l'adorait et qui cherche maintenant à faire son deuil tout en cherchant à comprendre cette fin tragique », a indiqué la famille.

Celle-ci dresse le portrait d'un jeune homme qui a « marqué sa communauté ».

« Comme le montre le soutien débordant reçu depuis mercredi, la plupart du temps, Riley était un jeune homme heureux et charmant qui a marqué la communauté avec sa générosité, son humour et son esprit », est-il écrit dans la lettre.

« Étant donné l'enquête en cours à propos de sa mort, nous vous demandons de respecter notre vie privée et de nous donner le temps et l'espace requis pour surmonter cette tragédie. Riley nous manquera désespérément », conclut la famille.