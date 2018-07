Un texte de Jean-François Nadeau

Le viaduc va traverser l'autoroute Laurentienne à la hauteur du boulevard Louis-XIV.

« Le viaduc qu'on a présentement est arrivé à la fin de sa vie utile, explique la porte-parole du ministère des Transports, Mila Roy. On construit un pont portique. C'est un pont qui va nécessiter environ mille mètre cubes de béton et environ 100 000 kilos d'acier. »

Les travaux d'élargissement se font présentement entre les boulevards Jean-Talon et Louis-XIV. Il s'agit de la phase deux du projet. Cette portion à elle seule va nécessiter 20 000 tonnes de pavage.

L'élargissement force aussi la construction de deux immenses bassins de rétention pour récupérer l'eau de pluie qui provient des quartiers au nord de Louis-XIV.

Deux bassins de rétention, qui représentent l'équivalent de 10 piscines olympiques, sont construits pour récupérer l'eau de pluie. Photo : Radio-Canada/Jean-François Nadeau

« Avec l'arrivée des nouvelles constructions, ça créer un plus grand débit, souligne Mila Roy. Avec les pluies qu'on a depuis quelques années, il y a beaucoup plus d'eau. Il fallait donc refaire le système de drainage. Ces bassins-là ont une capacité d'environ 30 000 mètres cubes. C'est l'équivalent de dix piscines olympiques. »

La formation d'une crevasse, le 13 juillet dernier, lors de travaux d'excavation, a forcé la fermeture de deux voies sur trois pendant près d'une journée.

Cet imprévu n'a pas ralenti les travaux ou causé de dépassement de coûts.

« Tout est rentré dans l'ordre. On est arrivés sur du roc, mais on a colmaté le trou. On s'est assuré de la sécurité. C'est pour ça qu'il y a des voies qui ont été fermées quelques heures durant la journée », explique Mila Roy.

Le projet total prévoit l'ajout d'une voie, en direction sud, entre la rue de la Faune et le boulevard Louis-XIV. Photo : Radio-Canada/Jean-François Nadeau

La phase deux de l'élargissement, entre Jean-Talon et Louis-XIV, est évaluée à 12 millions de dollars. Le projet complet, soit l'ajout d'une voie entre le boulevard Louis-XIV et la rue de la Faune en direction sud, devrait être complété en octobre.