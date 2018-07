L'injonction du 7 juillet dernier devait être valide dès le lendemain, mais la Municipalité s'était entendue avec les leaders de la congrégation « et Yechiva » sur un délai supplémentaire d'une vingtaine de jours afin de pouvoir relocaliser adéquatement tout le monde.

Ce délai devait expirer ce jeudi, à 17 h.

En entrevue à l'émission Le 15-18, vers 15 h 20, M. Chalifoux a indiqué qu'à sa connaissance, la majorité des juifs hassidiques avaient quitté les lieux.

« Il en reste peut-être une vingtaine, mais c'est difficile de faire le décompte, parce que, quand on se présente devant la propriété, ils rentrent en dedans et ils se cachent », a-t-il expliqué à l'animateur Martin Labrosse.

La Municipalité vérifiera donc tôt vendredi si les logements visés par l'injonction sont vides. Dans le cas contraire, la facture pourrait être salée : l'entente conclue avec les leaders de la communauté prévoit une amende de 20 000 $.

« Et puis, ça pourrait même mener à un outrage au tribunal, parce qu'on a un jugement de la Cour supérieure », ajoute M. Chalifoux.

Dans sa poursuite, la Ville reproche notamment à la communauté l'utilisation indue d'un bâtiment situé dans un quartier résidentiel qui, l'été venu, accueille des dizaines de jeunes provenant de partout au Canada, des États-Unis et d'outre-mer, et qui sert à la fois d'école religieuse, de lieu de culte et de dortoir.

« Ils font des usages qui ne sont pas permis par la réglementation », résume le maire Chalifoux. « Ils créent des nuisances. »

Les voisins, excédés, se plaignent depuis des années d'un va-et-vient constant et du bruit qui trouble le calme jusqu'à tard dans la nuit; d’autres, des tas d’ordures qui s’accumulent sur le terrain.

Depuis août 2015, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts demandait à la congrégation de respecter le règlement de zonage et de cesser d'utiliser le bâtiment à des fins multiples.

Des représentants de la congrégation s'étaient engagés à le faire, mais dans les faits, ils se contentaient de payer les amendes émises par la Ville et ne quittaient les lieux qu'une fois l'été terminé, selon le récit du maire Chalifoux.

Ce dernier dit ne pas savoir à qui appartient le bâtiment, mais il croit qu'il a été loué à la congrégation « et Yechiva » par la communauté Lev Tahor, qui a quitté les lieux dans la précipitation il y a quelques années pour se réfugier en Ontario puis au Guatemala.