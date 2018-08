Une suggestion d'Anne-Josée Cameron

Synopsis : Le roman commence en 1964 avec les meurtres impunis de trois musiciens noirs. Quarante ans plus tard, le docteur Tom Cage est accusé du meurtre de Viola Turner, l'infirmière d'origine afro-américaine qui travaillait avec lui dans les années 1960.

L'écrivain américain Greg Iles. Photo : Actes Sud

Auteur : Greg Iles est un romancier, scénariste et guitariste américain né en 1960 à Stuttgart (Allemagne) et vivant dans le Mississippi. Il connaît le succès dès son premier roman avec Spandau Phoenix, paru en 1993. Il enchaîne les livres jusqu'à l'accident de voiture qui manque de lui coûter la vie en 2011 et dans lequel il perd une jambe. Il s'attelle alors à une trilogie dont Brasier noir est le premier volume.

On aime:

L'histoire entre Tom Cage et Viola Turner.

L'aspect sombre et complexe de la société américaine décrit dans le roman.

L'auteur qui nous redirige vers le site internet celui qui a inspiré le personnage du journaliste Henry Sexton.

Pour en savoir plus,consultez le site internet du journal The Concordia Sentinel et les articles de Stanley Nelson de la rubrique Cold Cases, spécialiste des crimes racistes non résolus.