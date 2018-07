Des données obtenues par Radio-Canada auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) révèlent que 58 101 résidents de l'Outaouais ont traversé la frontière interprovinciale pour être soignés dans les hôpitaux de la capitale nationale en 2017, soit 1793 de plus qu'en 2013.

Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) a été l’établissement ottavien le plus fréquenté par les patients de l'Outaouais l'an dernier, suivi de l'Hôpital d'Ottawa et de l'Hôpital Montfort. En 2017, ces trois hôpitaux ont accueilli respectivement 18 624, 18 615 et 14 527 patients de la rive québécoise.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Même si le nombre de patients de l'Outaouais soignés dans les hôpitaux d'Ottawa est resté relativement stable, la facture payée par la RAMQ pour ces services a diminué avec le temps.

Elle est passée de 105,68 millions de dollars en 2013 à 92,51 millions en 2017. La RAMQ précise que ce dernier montant pourrait changer, puisque le délai de facturation permis est d'un an pour les services hors Québec.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Des efforts en vain?

Depuis plus de cinq ans, Québec et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais disent faire du rapatriement des patients une priorité.

« C'est un des enjeux qu'on a identifié, sur lequel on travaille », avait déclaré en 2013 le président-directeur général du CISSS de l'Outaouais, Jean Hébert.

Des millions de dollars ont été injectés pour créer en Outaouais des services en soins spécialisés que de nombreux patients allaient auparavant obtenir à Ottawa. Le CISSS a notamment bonifié ses services en obstétrique et en ophtalmologie, en plus de créer une urgence pédiatrique.

Le CISSS de l'Outaouais s'ajuste

Le directeur des services professionnels du CISSS de l'Outaouais, Daniel Tardif, reconnaît que son établissement a encore du travail à faire afin de réduire le temps d'attente dans ses hôpitaux.

« On a réussi à contenir l'augmentation de la demande en offrant plus de services, mais on n'arrive pas à faire encore plus pour, qu'un moment donné, il n'ait plus de besoin d'aller de l'autre côté [de la rivière] », affirme-t-il.

On entend bien ce que la population nous dit et on est en train d'ajuster nos services en conséquence. Daniel Tardif, directeur des services professionnels du CISSS de l'Outaouais

Il soutient que les membres du personnel du CISSS sont prêts à soigner tout le monde, mais qu'ils doivent prioriser les cas les plus urgents. C'est pourquoi certains patients attendent souvent plus longtemps que d'autres.

M. Tardif rappelle que les groupes de médecine familiale (GMF) et les centres locaux de services communautaires (CLSC), entre autres, sont des alternatives aux urgences lorsque la situation n'est pas urgente.

Je le dis souvent, les urgences sont pour les urgences urgentes et quand ce n'est pas ça [la population] devrait regarder pour des alternatives. Daniel Tardif, directeur des services professionnels du CISSS de l'Outaouais

M. Tardif veut également apporter une nuance quant au nombre de patients québécois qui choisissent l'Ontario. Il dit constater une légère diminution du nombre de personnes de l'Outaouais qui se font soigner à Ottawa, alors que la population de l'Outaouais, elle, augmente.

« Donc, globalement, on récupère une partie de la clientèle, puis la nouvelle clientèle reste chez nous », fait-il valoir.

Avec les informations de Jérôme Bergeron et Florence Ngué-No