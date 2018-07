Un texte de François Pierre Dufault

Yi Zhong et Ping Zhong n'étaient pas présents, jeudi, à leur deuxième comparution prévue devant la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard, qui avait lieu exceptionnellement au palais de justice de Georgetown, dans l'est de la province.

L'avocat des deux accusés, Me Lee Cohen, a obtenu de la juge Nancy Orr un ajournement des procédures jusqu'au 29 août.

Le tribunal avait déjà accordé un premier délai à la défense, le 11 juin dernier.

Je n'ai pas encore terminé d'examiner la preuve avec mes clients, c'est-à-dire toute l'information qui a été amassée à leur sujet par l'Agence des services frontaliers du Canada. Me Lee Cohen, avocat de la défense

Me Lee Cohen affirme que ses clients sont des membres respectés de leur communauté à Charlottetown et qu'ils sont humiliés et choqués par les accusations déposées contre eux. Ça n'a rien de plaisant pour eux , dit-il.

La procureure de la Couronne, Me Caroline Lirette, ne voit rien d'étonnant dans ce deuxième délai. Ça arrive dans des dossiers comme celui-ci , précise-t-elle.

Yi Zhong et Ping Zhong, qui sont frère et soeur, n'ont pas encore répondu aux accusations déposées contre eux, début mai, à la suite d'une longue enquête de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Toutefois, Me Lee Cohen dit que ses clients lui ont signalé leur intention de plaider leur innocence. La question est la suivante : ont-ils aidé des personnes à enfreindre la loi? Yi et Ping m'ont dit catégoriquement que ce n'est pas le cas. Et si par hasard c'est le cas, ils ne l'ont pas fait consciemment , explique l'avocat spécialisé en immigration, basé à Halifax.

Yi Zhong, 58 ans, et Ping Zhong, 60 ans, sont propriétaires d'un motel à Charlottetown. Ils sont accusés en vertu des lois fédérales sur l'immigration d'avoir aidé sept participants au Programme des candidats des provinces, un programme d'immigrants-investisseurs, à fournir de faux renseignements aux autorités canadiennes entre 2008 et 2015.

Selon la preuve déposée par l'Agence des services frontaliers du Canada, ces sept immigrants et possiblement des centaines d'autres auraient tous fourni aux autorités les mêmes adresses, soit celle du motel Sherwood et celle de la résidence familiale de ses propriétaires.

S'ils sont reconnus coupables, Yi Zhong et Ping Zhong sont passibles d'une amende allant jusqu'à 100 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans.

À sa sortie du tribunal à Georgetown, jeudi matin, un homme qui se fait appeler Chang Dong et qui se présente comme le conjoint de Ping Zhong a clamé l'innocence des deux accusés. Ils sont traités injustement , a-t-il déclaré.

Rappelons que l'Île-du-Prince-Édouard est souvent montrée du doigt pour sa gestion du Programme des candidats des provinces, son principal engin d'immigration économique. Selon plusieurs observateurs, la trop grande souplesse dont fait preuve le gouvernement provincial ouvre toute grande la porte aux cas d'abus.

Il est peu probable que Yi Zhong et Ping Zhong soient présents au palais de justice de Charlottetown lors de leur prochaine comparution, prévue à la fin août. Les deux accusés préfèrent ne pas avoir à faire face aux médias et au public dans une salle d'audience , selon leur avocat.

Me Lee Cohen pourrait alors répondre au nom de ses clients aux accusations qui pèsent contre eux.

Avec des informations de Julien Lecacheur, de Radio-Canada, et Brian Higgins, de CBC