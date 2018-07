Un texte de Brigitte Dubé, avec la collaboration d'Isabelle Larose

Les dernières analyses datent du mardi 24 juillet. Elles accordaient la cote D (polluée) à la qualité de l’eau. Les précédents prélèvements avaient pourtant démontré une excellente qualité de l’eau, avec la cote A.

À la Ville de Matane, on se dit plutôt étonné de cette fermeture subite.