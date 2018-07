Un texte de Denis-Michel Thibeault

Jacinthe Blais, qui habite la municipalité rurale de Sainte-Anne, au Manitoba, explique avoir reçu un courriel lui indiquant qu’un pirate informatique avait obtenu des images d’elle en train de regarder de la pornographie sur son ordinateur. Le fraudeur menaçait d’envoyer ces images à tous ses contacts, si elle ne lui versait pas immédiatement 1000 $ en bitcoins.

« Quand j’ai vu le message, ça a été tout de suite un choc », raconte Jacinthe Blais.

Une fois la stupéfaction passée, elle a détecté le subterfuge puisqu’elle n’avait pas regardé de pornographie, mais un point d’interrogation demeurait. « Dans le sujet du message, une portion de mon compte courriel et de mon mot de passe étaient écrits », affirme-t-elle.

« Je sens qu’on m’a violée. On a violé mon intimité et mon espace, s'exclame Jacinthe Blais. Je me sens attaquée, un peu comme si on était venu voler dans ma maison. »

Curieuse de comprendre comment les fraudeurs avaient pu obtenir son adresse courriel et son mot de passe, elle a entrepris des recherches et réalisé que ce mot de passe avait été utilisé sur 25 des 250 comptes qu’elle avait créés.

« Parmi ces sites, il y en a qui n’existent plus ou que je n’utilise plus, raconte-t-elle. Je ne sais pas quel site s’est fait pirater. »

Comme elle, peu d’utilisateurs pensent détruire les comptes inutilisés, mais le Centre antifraude du Canada recommande de le faire. Le Centre recommande aussi aux internautes de porter attention aux sites Internet où ils s'abonnent et de changer tous leurs mots de passe régulièrement.

« Qu’est-ce qu’ils savent? De quelles informations disposent-ils? », se questionne maintenant Jacinthe Blais.

Contacter les policiers

Lorsque la Franco-Manitobaine a été victime de la tentative d’escroquerie, elle a immédiatement signalé l’infraction à la police et au Centre antifraude du Canada, qui comptabilise les données en matière de fraude au pays.

« Ma première réaction a été de dire que je dois avertir quelqu’un qui peut enquêter », explique-t-elle.

Une copie du courriel envoyé par les fraudeurs aux victimes. Photo : Radio-Canada/GRC

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a été informée de la plainte de Mme Blais et indique que d’autres Manitobains ont reçu des messages semblables.

Dans un communiqué, la GRC reconnaît qu’« il peut être surprenant de recevoir un courriel qui contient votre mot de passe de la part d’une personne qui vous menace », mais encourage ceux qui auraient « reçu ce courriel ou des courriels semblables à ne pas payer et à signaler la fraude à la police ».

Plusieurs messages similaires

Jacinthe Blais estime avoir reçu six messages à caractère frauduleux dans le dernier mois. Elle dit même avoir reçu un deuxième courriel avec son courriel et son mot de passe deux jours plus tard, mais cette fois, elle n’a tout simplement pas lu le message en entier.

« Il y a beaucoup de gens qui se font avoir, estime Mme Blais. C’est inquiétant parce que quelqu’un peut avoir vraiment peur pour sa réputation. »

« Ce qui est important, c'est de ne pas réagir, poser des questions et appeler les autorités », conseille la dame, qui est maintenant une experte pour déceler les magouilles.