Selon le syndicat des Métallos, cette convention reconnait l'ancienneté des employés, permet d'octroyer des primes pour certains quarts de travail et prévoit d'ajouter un congé mobile ainsi qu'une quatrième semaine de vacances après vingt ans de services.

Permanent au Syndicat des Métallos, Dany Maltais, précise la portée de la nouvelle convention.

Ce n’est pas une convention collective qui est très lourde pour la partie patronale, fait-il valoir. Nous, on s’attend, c’est certain, qu’on la respecte parce qu’essentiellement je vous dirais l’arbitre a rendu une décision qui touche aux normes du travail, il ne nous a pas accordé rien de plus que les normes du travail, donc ça nous garantit, nous autres, que les normes vont être respectées minimalement et ça nous donne un recours par la procédure du grief.

Dany Maltais est représentant syndical Photo : Radio-Canada

Le gain au niveau normatif, c’est essentiellement tout ce qui touche l’ancienneté, donc l’ancienneté dans les vacances, dans les choix d’horaires, ce qui était très important pour les travailleurs, alors il va être important que l’employeur la respecte. Dany Maltais, permanent au Syndicat des Métallos

Début avril, les avocats des syndiqués et de la partie patronale des restaurants Tim Hortons avaient plaidé devant un arbitre du Tribunal administratif du travail pour définir les paramètres de cette convention.

L'avocat Claude Leblanc représentait le syndicat des Métallos devant l'arbitre du Tribunal administratif du travail. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Nous avons tenté d’obtenir des commentaires de la partie patronale sans succès.

La prochaine négociation pour le renouvellement de cette convention collective aura lieu dans 18 mois.