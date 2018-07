Un texte de Danielle Kadjo

Cole Pringle a été diagnostiqué 18 mois après sa naissance. Sa maladie héréditaire est caractérisée par une faiblesse musculaire qui touche notamment les membres.

Les médecins avaient alors dit à ses parents qu'il ne vivrait pas jusqu'à l'adolescence. Aujourd'hui, il est âgé de 31 ans.

Un combat au quotidien

Cole Pringle explique qu'année après année son état de santé n'a cessé de se détériorer. Il ajoute que pour finir, la maladie empêchera ses poumons de fonctionner. Mais d'ici là, il refuse d'abandonner et a décidé de miser sur une solution qui pourrait tout changer.

Je ne peux plus porter un verre à ma bouche pour boire, ce genre de choses m'est désormais impossible. Cole Pringle

Cole Pringle a 31 ans. Photo : Radio-Canada/Adnan Mohamad

Le Spinzara, une lueur d'espoir

Cole Pringle explique que sa vie a complément basculé en décembre 2016, lorsqu'il a appris l'existence du Spinzara, un nouveau médicament mis au point et approuvé aux États-Unis.

Selon lui, le médicament est reconnu comme étant le seul traitement dont l'efficacité a été prouvée pour traiter sa maladie. Bien que le Spinzara ait été approuvé en juin 2017 par Santé Canada, il n'est toutefois pas encore commercialisé au Canada et ne bénéficie d'aucune couverture par un régime d'assurance-maladie au pays.

Le gouvernement de la Saskatchewan dit être en pourparlers avec l'Alliance pharmaceutique pancanadienne, qui négocie avec le fabricant du produit. L'organisme affirme qu'il y a, cependant, près de 5400 médicaments couverts par le régime de santé provincial pour aider à traiter les personnes atteintes de la maladie.

Un traitement à 60 000$ l'injection

Après plus d'un an d'attente, Cole Pringle a peur qu'il ne finisse par être trop tard pour le soigner. Il affirme qu'une injection du médicament coûte environ 60 000 $ et permet de stopper la progression de la maladie.

Il aura besoin, dit-il, de six injections durant la première année du traitement, et de trois injections par année, durant le reste de sa vie.

Après la première injection, la progression de la maladie s'arrête, et après la deuxième, le corps commence à récupérer ses capacités. Cole Pringle

Une campagne GoFundMe

Afin de commencer le traitement, il a lancé une campagne de financement sur le site Internet GoFundMe et a amassé près de 11 000 $ depuis dimanche.

Il affirme qu'avoir affaire avec le gouvernement et les compagnies pharmaceutiques est difficile pour lui, mais se dit reconnaissant envers toutes les personnes qui le soutiennent dans son combat.

