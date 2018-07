Maire de La Pêche de 1997 à 2017, Robert Bussière a aussi été conseiller municipal pendant huit ans.

En plus de sa fonction de maire, il a été préfet de la MRC des Collines-de-l'Outaouais entre 2009 et 2017.

« Je suis profondément déçu des libéraux. En 15 ans, ils n’ont pas su exploiter tout le potentiel que recèle notre belle région », a expliqué le candidat caquiste par voie de communiqué.

« J’ai encore beaucoup à donner et c’est la raison pour laquelle je me joins à l’équipe du changement de François Legault. J’invite tous les Gatinois à se poser des questions importantes: est-ce qu’en 15 ans, votre situation économique et familiale s’est améliorée? Avez-vous plus d’argent dans vos poches? », a fait valoir le candidat.

Je pense sincèrement qu’on est dû pour du changement. Nous sommes capables de relancer notre région, avec une nouvelle équipe et de nouvelles idées. Robert Bussière, candidat de la Coalition Avenir Québec pour la circonscription de Gatineau

M. Bussière est le président et fondateur de la Coopérative de solidarité en loisirs de La Pêche depuis 2003, en plus d'avoir été président et fondateur de la Coopérative de développement de La Pêche de 2009 à 2015.

Robert Bussière a aussi siégé au Centre de développement local (CLD) des Collines-de-l’Outaouais, à la Conférence régionale des élus (CRÉ), ainsi qu'à la Régie régionale de la santé.

Jusqu'à maintenant, les candidats caquistes dans la région, en plus de Robert Bussière, sont Mathieu Lévesque dans la circonscription de Chapleau et Rachel Bourdon dans le comté de Hull.

Le scrutin provincial se tiendra le 1er octobre.