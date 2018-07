Dans la lettre publique envoyée à Arts Commons, les cinq groupes décrivent le discours du professeur de psychologie de l’Université de Toronto comme « des idées pseudo-académiques, misogynes, homophobes, transphobes et racistes ».

Jordan Peterson a été critiqué pour avoir publié une vidéo dans lequel il refuse d’appeler les étudiants transgenres avec le pronom de leur choix. Le professeur s’est également opposé au projet de loi C-16 qui s’attaque à la discrimination sur la base de l’identité de genre, provoquant la colère de groupes LGBTQ.

Des propos qui divisent

La rhétorique toxique, souvent violente, dont M. Peterson fait la promotion [...] nuit à l’important travail que nous essayons de faire en termes d’égalité , écrivent Untitled Art Society, TRUCK contemporary Art, la galerie Stride, The New Gallery et la société du festival d’arts performatifs.

En accueillant une telle personne, Arts Commons se rend complice de ses offenses, disent-ils.

Les signataires demandent également une formation sur la diversité sexuelle pour tous les employés d’Arts Commons et des excuses publiques.

Leur lettre a recueilli plus de 1600 signatures supplémentaires depuis sa publication. Les opinions divergent cependant sur la page Facebook d'Arts Commons.

Défense de la liberté d'expression

Dans un communiqué, le centre de spectacles explique ne pas avoir invité M. Peterson, mais avoir loué la salle Jack Singer Concert Hall au promoteur Live Nation.

Arts Commons dit soutenir la liberté d’expression, ce qui veut dire « ne pas censurer une personne juste parce qu’on est en désaccord avec ce qu’elle dit ».

L’événement se tiendra à guichet fermé tout comme le spectacle le lendemain à Edmonton.

La dernière apparition du professeur dans la capitale albertaine en février avait, elle aussi, été émaillée de controverse. Le théâtre Citadel avait annulé sa représentation puis s’était excusé de cette décision. Jordan Peterson s’était produit dans une autre salle.