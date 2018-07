Un reportage de Vincent Champagne

Le festival de musique électronique Tomorrowland, en Belgique, donne dans la démesure. Avec sa scène principale large de plus de 100 mètres, ses spectacles de cirque entre les performances des plus grands DJ de la planète, son aura magique et mystérieuse, ses feux d’artifice, ses 400 000 spectateurs, il attire des gens de partout au monde. Tomorrowland se tient sur deux week-ends, dont celui qui commence aujourd’hui.

Sur Facebook, un promoteur québécois, Vincent Christian Girard, utilise le nom, un visuel et la réputation de Tomorrowland pour promouvoir un événement qu’il compte organiser au sommet du mont Tremblant en 2020.

Or, le « vrai » festival Tomorrowland n’est pas partenaire de l’entreprise. De plus, ni la station Mont-Tremblant, ni la Ville de Mont-Tremblant ne disent avoir donné d’autorisation pour la tenue de l’événement.

Une annonce qui déchaîne le web

Au début mai, une page Facebook nommée Tomorrowland Canada est créée. Elle utilise une photo de l’iconique festival belge. Deux jours plus tard, Vincent Christian Girard, un acteur membre de l’Union des artistes (UDA), qui a notamment joué dans la télésérie 30 vies, annonce « une grosse nouvelle ».

On lance officiellement Tomorrowland Canada, partout à travers le monde, avec Universal Music Group […] Ceux qui connaissent Tomorrowland, je vous invite à visiter leur site Internet, Tomorrowland.com, vous allez voir ce qui se passe en Belgique. C’est pour vous avertir que tout ça, ça s’en vient ici, au Canada, au Québec, super bientôt. Vincent Christian Girard

Trois jours plus tard, une nouvelle publication marquée du signe « #breakingnews » enflamme les réseaux sociaux. L’auteur y confirme, en anglais, que Tomorrowland Canada sera présenté au sommet du mont Tremblant le 1er juillet 2020 ».

Le message de Tomorrowland Canada a été largement diffusé. Photo : Facebook / Tomorrowland Canada

Partagée à presque 1000 reprises, la publication, qui a suscité près de 5000 commentaires, est remarquée par les médias spécialisés du milieu de la musique électronique, qui enquêtent sur le sujet.

Rapidement, ils confirment ce que plusieurs internautes soupçonnent : ce n'est pas le « vrai » Tomorrowland qui viendra au mont Tremblant.

Les commentaires négatifs se mettent alors à pleuvoir sur le promoteur. « Fake fake fake fake fake fake fake », se déchaîne un amateur, imité par plusieurs autres. À ces propos, la page Tomorrowland Canada répond occasionnellement « It’s real » [C’est vrai] ou « Be kind » [Soyez gentils].

L’entreprise supposément responsable des communications de l’événement, King Communications, s’empresse d’émettre un communiqué : « Nous ne sommes pas affiliés à cet événement », écrit-elle. « Nous n’avons aucune information sur son déroulement. »

Le véritable festival Tomorrowland a confirmé à Radio-Canada n’avoir aucun lien avec Tomorrowland Canada. « Ce n’est pas une de nos organisations; elle ne nous est pas liée », affirme Debby Wilmsen, relationniste pour Tomorrowland, qui ne commente pas davantage.

Notre service juridique va s’en occuper. Debby Wilmsen, relationniste pour Tomorrowland

Universal Music Group, l’un des plus importants producteurs de musique du monde, nie être associé de quelque manière que ce soit à Vincent Christian Girard.

« Je vous confirme que Universal Music Group / Universal Music Canada n’est pas engagé dans l’organisation de cet événement et que Universal Music Group / Universal Music Canada n’a pas de lien avec cet individu », affirme Ashley Ballantyne, directrice des communications pour la branche canadienne de l’entreprise.

Poursuite du projet

Malgré tout, Vincent Christian Girard persiste et signe. Le 6 juillet, il publie une vidéo dans laquelle il présente l’endroit que pourront utiliser les employés du Tomorrowland Canada, un événement qu’il nomme également Alive.

Vincent Christian Girard dans une vidéo publiée sur Facebook. Photo : Facebook / Tomorrowland Canada

Il invite, par le fait même, les gens à postuler un emploi. Les candidatures, dit-il, seront analysées par « l’équipe des ressources humaines ».

On va mettre ça super beau, avec les logos à l’effigie de Tomorrowland, tout le truc. La franchise canadienne, ça va se passer là-dedans, mes amis. Rien de moins, c’est-tu "cute"! C’est rustique, c’est Tremblant, c’est Tomorrowland Canada. Vincent Christian Girard

Il encadre, avec un papillon, un relevé de compte de la Caisse Desjardins, indiquant un solde de zéro dollar, au nom de Canada Tomorrowland, et publie la photo sur Facebook, malgré les informations sensibles qu’on y trouve, comme une adresse.

Car Vincent Christian Girard a enregistré le nom d’affaires Canada Tomorrowland auprès du Registraire des entreprises du Québec, comme nom complémentaire à sa société à numéro.

Malaise à Tremblant

À la Ville de Mont-Tremblant, les responsables sont bien embêtés face aux inévitables questions. « Tous les promoteurs d’événements sur le territoire de la Ville doivent faire des requêtes. Il n’y a personne qui peut faire un événement sans demander des autorisations, indique France Léonard, la directrice des communications de la Ville.

Pour nous autres, ça n’existe pas cet événement-là. Il n’y a aucun document qui a été déposé à la Ville de Mont-Tremblant. France Léonard, directrice des communications, Ville de Mont-Tremblant

La station de Mont-Tremblant n’a pas reçu non plus de demande de la part de Tomorrowland Canada. « Il est malheureux qu'un individu fasse faussement croire au public qu'un événement aura lieu à Tremblant », écrit Annick Marseille, du service des communications de l’entreprise.

L’équipe a signalé le tout au véritable Tomorrowland belge, et demande aux internautes « d’arrêter la propagation de cette nouvelle ».

Risques légaux

Une photo de Vincent Christian Girard qui orne la page Facebook de Tomorrowland Canada. Photo : Facebook / Tomorrowland Canada

M. Girard a tous les droits d’organiser un festival de musique électronique s’il le souhaite. Il s’expose toutefois à des poursuites s’il le fait en utilisant une marque de commerce enregistrée.

Car la marque Tomorrowland est bel et bien enregistrée auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, à l’Office des brevets et des marques des États-Unis, ainsi qu’à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

« Quelqu’un qui utilise une marque enregistrée au Canada risque des poursuites en contrefaçon de marque. La personne risque de devoir payer des dommages et intérêts, mais tout cela dépend de plusieurs facteurs », explique Me Camille Miconnet, avocate chez Brouillette Légal qui oeuvre en propriété intellectuelle, sans se prononcer sur ce cas précis.

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de qui relève le Registraire des entreprises, indique par ailleurs que « la déclaration d’un nom d’entreprise identique à un autre est permise ».

« Cependant, l’entreprise qui utilise déjà ce nom peut présenter une demande de recours administratifs [...] afin que le Registraire des entreprises ordonne au nouvel utilisateur du nom de cesser de l’utiliser. Dans un tel cas, ce serait à l’entreprise étrangère de faire valoir ses droits devant un tribunal approprié », affirme la direction des communications du ministère.

La réponse de la page Tomorrowland Photo : Facebook

Radio-Canada a tenté de joindre Vincent Christian Girard pour obtenir ses commentaires. « Non merci », s’est-il contenté de répondre par messagerie. Il a également fait savoir, par l'entremise de son ex-agente artistique, qu’il n’accorderait pas d’entrevue.

Au moment de rédiger ce reportage, la page Facebook de Tomorrowland Canada publiait « Good always win » [Le bien l’emporte toujours] et « On hold. Thank you! » [En attente. Merci!]

Pendant ce temps, en Belgique, le « vrai » festival Tomorrowland se poursuit jusqu’à dimanche dans la ville de Boom, au nord de Bruxelles.