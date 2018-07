La directrice générale de l’association, Tara Brousseau Snider, affirme que sur environ 10 000 naissances à Winnipeg chaque année, 20 % des femmes souffrent de dépression post-partum. Elle dit que ces jeunes mères sont généralement isolées à la maison, ce qui contribue à la dépression et l'association devait trouver un moyen d'entrer en contact avec elles.

« Ce sont les femmes de notre association qui ont dit qu’elles auraient tenté d’obtenir de l’aide si elles avaient pu envoyer un message texte, a déclaré Mme Brousseau Snider. Nous nous sommes vite rendu compte que le texto était le seul ingrédient qui nous manquait. »

La MDAM voulait évaluer l'intérêt pour cette initiative avant de financer le programme. En seulement huit jours, un message envoyé sur Facebook comptait plus de 62 000 vues et près de 800 partages.

« Nous avions du mal à les rejoindre. Je pense que nous avons trouvé la solution », ajoute la directrice générale de la MDAM.

Selon elle, les nouvelles mères, et particulièrement les plus jeunes, ont beaucoup plus tendance à envoyer des messages textes parce que c'est plus facile que de téléphoner ou de quitter la maison.

Les symptômes de la dépression post-partum vont du sentiment de désespoir et de tristesse à l'incapacité de se sentir attaché au bébé. Les femmes peuvent se sentir détachées, vides et pleurer souvent.

« En plus d'être fatiguée et de subir des changements hormonaux, le fait est qu'une nouvelle mère peut se sentir très seule », ajoute-t-elle.

Le cas Lisa Gibson

Cette situation rappelle celle de Lisa Gibson, une mère de Winnipeg qui souffrait de dépression post-partum en 2013 lorsqu'elle a tué ses deux jeunes enfants avant de se suicider.

Lisa Gibson était pharmacienne et après la tragédie, beaucoup de collègues féminines ont décidé d’agir pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise. La chaîne de pharmacie canadienne Shoppers Drug Mart a décidé de financer tous les programmes de la MDAM destinés aux femmes souffrant de dépression post-partum, dont le nouveau service de messagerie texte.

Tara Brousseau Snider explique que le service n'est pas seulement pour les mères. Un message texte peut être envoyé par un ami, un collègue, un mari ou un grand-parent.

La personne qui envoie un message recevra une réponse d'un employé spécialisé en dépression post-partum qui évaluera le besoin. Ce dernier aidera à déterminer la nature et la gravité de l'humeur de la femme.

Cinq ans après la mort de Lisa Gibson et de ses deux enfants, Tara Brousseau Snider dit que les choses ont commencé à changer.

« Si nous pouvons joindre les mamans et offrir de l’aide dès le début de la dépression afin que les bébés et les mères puissent s'attacher l'un à l'autre, nous allons changer les vies », admet-elle.

Le numéro du service de messagerie texte est 204-391-5983 et peut être joint n'importe quel jour de la semaine entre 9h et 21h.