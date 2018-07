Un texte de Camille Laventure

Jusqu’au 3 septembre, rendez-vous à l’Arboretum du Jardin botanique, à Montréal, pour en savoir plus sur l’ingéniosité des petites créatures de nos forêts quand vient le temps de se construire un abri. Au total, six structures géantes ont été érigées par les experts du Biodôme et de l’Insectarium.

En compagnie des animateurs, toute la famille pourra se glisser dans le nid d’un cardinal rouge ou s’asseoir dans un cocon d’insecte et découvrir les stratégies déployées par leurs occupants habituels pour créer un habitat sécuritaire et solide.

L'un des abris que vous pourrez visiter à « La nature pour toit ». Photo : Mathieu Rivard

Ce parcours est réalisé en parallèle avec une autre exposition en plein air composée d’œuvres de Francis Hallé, un botaniste de renommée. Intitulée Francis Hallé : carnets d’un botaniste, celle-ci présente des dessins géants de végétaux qui mêlent science, art et émotion. À la fin de leur visite, les enfants pourront se rendre aux serres du Jardin botanique pour créer leurs propres œuvres inspirées de la nature.

