Randy Hope insiste toutefois pour qu’Ottawa apporte son aide et c’est le message qu’il a envoyé au Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration plus tôt cette semaine.

Si une personne travaille, le gouvernement fédéral reçoit un retour sur l'investissement , a-t-il dit jeudi sur les ondes de CBC.

Il y a des communautés semblables à la nôtre qui ont besoin de travailleurs, que ce soit dans l’industrie de l’automobile, l’agriculture ou travaux manuel, et c’est important que les gouvernements appuient ces petites communautés. Randy Hope, maire de Chatham-Kent

Le maire demande une aide financière d'Ottawa pour les municipalités qui accueillent les nouveaux arrivants afin d'aider ces derniers à s'installer dans la communauté pendant qu'ils tentent d'obtenir un statut de réfugié ou de demandeur d’asile.

Si cela prend deux ans à quelqu’un pour remplir les papiers nécessaires et qu’il attend deux autres années pour obtenir une réponse, va-t-il faire un investissement dans une maison et s’investir dans la communauté? La plupart des gens attendent. Randy Hope, maire de Chatham-Kent

M. Hope croit que les nouveaux arrivants ont des compétences intéressantes et il aimerait organiser une foire d’emploi à Toronto afin de leur présenter les postes disponibles dans sa région.

Pas assez d'argent

L’accueil de nouveaux arrivants à Chatham-Kent aiderait aussi la municipalité à résoudre d’autres problèmes, selon le maire.

Nous parlons constamment de faire grandir notre population , dit-il. Selon lui, cela offrirait une solution pas seulement aux employeurs, mais aussi aux conseils scolaire, aux magasins et aux entreprises locales.

Randy Hope ajoute que les impôts perçus par la municipalité ne peuvent pas amortir les coûts qu’engendre l’accueil de nouveaux arrivants, pas même pour une courte durée.

Nos taxes sont recueillies dans un bassin de population de 43 personnes par kilomètre carré , dit le maire.

Une communauté multiculturelle

Arif Virani, le secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a passé trois jours à visiter le Sud-Ouest ontarien cette semaine. Il a notamment parlé au maire Hope mercredi.

Nous avons rencontré des leaders de la communauté coréenne, portugaise, italienne et musulmane d’ici et tous ont tenu des propos similaires quant à la nature accueillante de Chatham-Kent. Arif Virani, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme