Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

L'été 2017 fut marqué par la sécheresse pour les producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent. Malheureusement pour eux, le problème se reproduit en 2018. L'aide apportée par les producteurs estriens est très appréciée.

Pour François Bourassa, président de l'Union des producteurs agricoles (UPA) de l'Estrie, cette solidarité est essentielle en ces temps plus difficiles.

On se serre les coudes. On veut surtout éviter que des intermédiaires profitent de la situation pour vendre du foin à des prix astronomiques. François Bourassa, président de l'UPA de l'Estrie

M. Bourassa précise qu'il appartient aux producteurs des deux régions de négocier le transfert du foin. L'UPA n'organise pas ça. C'est aux producteurs de déterminer s'ils vendent leur foin ou s'ils en font don. Nous, on s'arrange pour mettre les agriculteurs en relation .

Il précise que les agriculteurs québécois sont en priorité en raison de l'urgence de la situation. On préfère que les producteurs d'ici aient ce dont ils ont besoin plutôt qu'on vende notre foin aux Américains, même si la demande est forte au sud de la frontière , affirme M. Bourassa.

Pour le président de l'UPA du Bas-Saint-Laurent, Gilbert Marquis, la générosité des producteurs estriens est plus que bienvenue.