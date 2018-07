Avec les informations de Piel Côté

L'Association des propriétaires de chiens de Rouyn-Noranda a terminé son plan financier et l'organisme est actuellement à la recherche de commanditaires pour la future infrastructure, qui sera située à l'angle de la rue Cardinal-Bégin Est et de l'Avenue Saint-Laurent.

Selon leurs chiffres, la construction devrait coûter un peu plus de 62 000 $.

Plus de 80 % de cette somme sera allouée aux travaux électriques ainsi qu'à la mise en place des clôtures, soit près de 51 000 $.

La responsable des relations pour l'association, Katy Vachon, souhaite que les membres payent moins de 10 % des 62 000 $.

« On ne veut pas que ce soit les membres qui payent. On veut vraiment que ce soit de la donation, donc je dirais qu'on a un beau 85 % ou 90 % à aller chercher en donation et je vous dirais qu'on a le nom du parc à chien qui va être à vendre pour environ, je dirais 80 % de la somme. »

Faible coût pour les membres

L'Association estime que l'abonnement au parc à chien coûtera entre 20 $ et 25 $ par année pour les membres. « On ne veut pas qu'ils payent cher, on veut surtout que nos membres soient conscientisés, car on les oblige déjà à obtenir la médaille du Refuge La Bonne Étoile », fait savoir Mme Vachon.

La médaille permet l'enregistrement de l'animal de compagnie et de savoir en un coup d'oeil s'il a été stérilisé.

Selon Mme Vachon, des citoyens travaillent sur l'obtention d'un parc à chiens depuis 2012 à Rouyn-Noranda.