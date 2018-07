Sillonné par de multiples sentiers, le cimetière de 165 acres, situé sur le flanc nord du Mont-Royal, est un lieu prisé par nombre de cyclistes montréalais. Il s’agit d’un terrain privé appartenant à un organisme sans but lucratif.

La direction justifie sa décision en invoquant à la fois la sécurité des visiteurs et le respect de la vocation du cimetière.

Au cours des dernières années, nous avons connu un afflux de groupes de cyclistes, dont beaucoup utilisent manifestement la propriété pour l'entraînement à haute vitesse et de façon agressive, au mépris flagrant de la sécurité des piétons et du caractère du cimetière. Direction du cimetière Mont-Royal

La direction dit qu'elle est obligée d'interdire les vélos après avoir tenté, sans succès, de faire respecter aux cyclistes les règlements au cours des étés 2017 et 2018. Le cimetière demandait notamment aux cyclistes de respecter une limite de vitesse de 10 km/h et de ne pas se déplacer en groupe de plus de quatre personnes.

« Nous avons tenté d'éviter une telle interdiction, croyant que les cyclistes respectueux des lieux et circulant à basse vitesse ne présentaient aucun danger pour les piétons », explique-t-elle.

Durant les prochains mois, des gardes de sécurité postés aux entrées du cimetière s'assureront du respect de la nouvelle interdiction.

Déception chez Vélo Québec

Chez vélo Québec on se dit déçu qu'on en soit arrivé à l'interdiction complète des vélos.

Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec, fréquente elle même le cimetière à vélo et avoue comprendre l'exaspération de la direction par rapport à certains cyclistes qui ne respectent pas les règles. Elle trouve cependant très dommage que tous les cyclistes respectueux se trouvent pénalisés par une interdiction « drastique ».

On discrimine les gens par rapport au mode de transport qu'ils utilisent. Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec

Pour Mme Lareau, il aurait été plus raisonnable de fermer certains accès du haut du cimetière aux vélos pour réduire la circulation. Elle pense aussi qu'il était parfaitement raisonnable d'interdire les pelotons, mais qu'il aurait été plus judicieux que la limite de vitesse pour les vélos soit la même que pour les voitures, soit 20 km/h, dans un souci d'équité entre les modes de transport.