Heureusement pour les usagers de la route, les travaux auront peu d'impact sur la circulation, selon la porte-parole du MTQ, Nomba Danielle.

On maintient la circulation sur une voie dans chaque direction, auf que pour les besoins du chantier, on réduit un peu la largeur des voies. On n'intervient pas sur la chaussée; on intervient sur le pont, sur la structure elle-même, c'est-à-dire qu'on répare les piles, les poutres et on procède à des travaux de peinture également , explique-t-elle.

Les voies cyclables seront inaccessibles, mais les cyclistes pourront emprunter les trottoirs, en marchant à côté de leur vélo.

Les travaux devraient se conclure le 21 décembre prochain.