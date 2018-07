Le docteur Ron El-Hawary est le seul chirurgien orthopédique en Amérique du Nord à offrir la procédure ApiFix, mise au point en Israël il y a à peine six ans.

La scoliose est une déformation permanente de la colonne vertébrale. Cette déviation survient généralement à l’enfance et peut être le résultat d’une malformation ou d’une maladie, entre autres.

Dans les cas graves, les patients doivent subir une opération appelée spondylodèse, qui consiste en une fusion de plusieurs vertèbres à l’aide de deux tiges. Cette méthode intrusive nécessite l’installation de nombreuses vis dans la colonne vertébrale. Elle provoque cependant une grande rigidité de la colonne, ce qui limite les mouvements du patient.

Le Centre de soins de santé IWK d’Halifax est le seul établissement en Amérique du Nord qui propose la procédure ApiFix. La méthode requiert une seule tige articulée, qui ne s’attache qu’en quelques points à la colonne vertébrale.

Le chirurgien orthopédique Ron El-Hawary avoue qu’il était sceptique, il y a trois ans, quand il a découvert ApiFix. Mais il est maintenant emballé.

L'image permet de voir la déformation de la colonne vertébrale d'un patient, à gauche, et son redressement par l'appareil d'ApiFix, à droite. Photo : Centre de santé IWK

« Je crois que ça peut être révolutionnaire. C’est un concept intrigant », dit-il. Le principal avantage du traitement est qu’il laisse une certaine flexibilité à la colonne vertébrale.

Une méthode peu éprouvée

Ron El-Hawary rappelle toutefois que la méthode n’a pas encore passé l’épreuve du temps. Seulement une centaine de patients dans le monde ont eu l’opération il y a deux ans ou plus.

Le docteur El-Hawary avertit ses patients que les médecins ne connaissent pas l’efficacité d’ApiFix à long terme. « On ne sait pas ce qui se passera dans dix ou vingt ans. Nous devons faire encore beaucoup de recherche sur la procédure. »

Il souligne que, pour l’instant, la spondylodèse demeure la norme. ApiFix n’a toujours pas été approuvée aux États-Unis.

Meilleure qualité de vie

Jessica Robb, 14 ans, a dû porter un appareil orthopédique 20 heures par jour pendant sept ans. L’adolescente de Westover, en Ontario, souffre de scoliose grave.

L'image, produite grâce aux rayons X, permet de voir l'appareil d'ApiFix installé sur la colonne vertébrale de Jessica Robb. Photo : Famille Robb

L’an dernier, ses médecins lui ont recommandé de recourir à la fusion de certaines de ses vertèbres. Tracy Robb souligne que sa fille avait même de la difficulté à respirer.

« Sa cage thoracique restreignait le mouvement de ses poumons, dit-elle. Ça l’empêchait de faire de nombreuses activités et causait de la douleur. »

Après des recherches, la famille Robb a plutôt opté pour la procédure ApiFix, au Centre de soins de santé IWK d’Halifax. L’opération a eu lieu le 2 novembre 2017.

Une semaine plus tard, Jessica Robb se sentait déjà mieux. « J’avais déjà l’impression d’être plus droite. Je ressentais encore un peu de douleur, mais je me sentais beaucoup mieux qu’avant l’opération », dit-elle.

Neuf mois plus tard, Jessica ne ressent plus de douleur. Elle peut même faire des activités sportives.