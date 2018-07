L’entreprise prévoit désormais que sa production issue des sables bitumineux atteindra 422 500 barils par jour, au lieu de 440 000 barils par jour.

Cette révision est dûe à la panne de courant qui a interrompu la production de Syncrude le mois dernier. Suncor détient 58,7 % du complexe, qui ne devrait pas être réparé avant le mois de septembre.

L’entreprise annonce par ailleurs un revenu net de 972 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2018, soit une augmentation par rapport au revenu de 435 millions de dollars atteint à la même période en 2017. Ce chiffre est toutefois en deçà des prévisions des analystes, qui avaient projeté 1,01 milliard de dollars, selon Thomson Reuters Eikon.

Les recettes, stimulées par des prix du pétrole plus élevés et les marges au raffinage, ainsi que par une production supplémentaire provenant les nouveaux projets de Fort Hills et Hebron, sont de 10,3 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation par rapport aux 7,2 milliards de dollars recueillis l’année précédente, et aux 9,3 milliards anticipés par les analystes.

« Nous tenons à redire que nous sommes convaincus du potentiel à long terme de Syncrude et de sa capacité à améliorer sa fiabilité, malgré notre déception vis-à-vis de sa récente performance », a déclaré le président directeur général de Suncor, Steve Williams.

« Par expérience, nous savons que la fiabilité à long terme prend du temps », a-t-il ajouté.

Suncor a augmenté ses dépenses d’investissements pour 2018 de 4,75 milliards à 5,35 milliards de dollars.