En raison de sa détérioration avancée, la ville se voit dans l'obligation de démanteler la structure de 16 pieds par 20 pieds située au centre-ville.

En 2017, la Société des arts Harricana a constaté que celle-ci présentait un état avancé de détérioration et qu'il était impossible de la réparer.

L'organisme et la Ville procéderont donc à l'enlèvement de l'œuvre au cours des prochaines semaines.