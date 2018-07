La raison de cette décision serait avant tout financière. « La controverse infiniment complexe et souvent agressive dans laquelle baigne malgré tout le spectacle touche maintenant des coproducteurs nord-américains qui s’y intéressaient, et dont certains nous annoncent aujourd’hui leur retrait », indique Ex Machina dans un communiqué.

Tenant compte de ce que nous avons vécu récemment, nous comprenons certainement leurs inquiétudes. Mais sans leur apport financier, il ne nous est pas possible de compléter la création de Kanata avec le Théâtre du Soleil. Nous mettons donc un terme au projet. Ex Machina, dans un communiqué

Kanata entendait présenter une relecture de l'histoire du Canada à travers les rapports entre les Blancs et les Autochtones. L'absence de comédiens issus des communautés autochtones avait créé ces derniers jours une controverse autour du spectacle.

Tout comme SLĀV, la pièce Kanata, dirigée par Robert Lepage, a été annulée dans la foulée d'une controverse d'appropriation culturelle. Photo : Courtoisie/Théâtre du Soleil

Malgré les demandes d'artistes autochtones (notamment avec une lettre ouverte publiée dans Le Devoir) et une rencontre entre 35 personnalités autochtones, Ariane Mnouchkine et Robert Lepage à Montréal, les deux metteurs en scène avaient refusé tout changement.

« Les plaies sont béantes chez les Autochtones. La douleur aussi. Ce qu’il faut comprendre, c’est que [les Autochtones] on leur a tout pris […] On leur a tout volé. Alors, c’est sûr que je comprends absolument que ces gens-là soient méfiants », avait admis Robert Lepage dans une entrevue diffusée à ICI Radio-Canada Première, samedi.

Kanata devait être présenté à Paris, au Théâtre du Soleil, à partir de décembre.

Robert Lepage Photo : The Canadian Press/Sean Kilpatrick

Cette annulation intervient après celle de SLĀV, une autre production de Robert Lepage. La production présentée au Théâtre du Nouveau monde avait été accusée d’utiliser l’héritage culturel de la communauté noire dans un spectacle sur l'esclavage créée par des Blancs pour des Blancs.

Robert Lepage avait alors dénoncé un « coup porté à la liberté d'expression artistique ».