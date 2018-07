La communauté des weedtubers, tel qu’ils s’appellent entre eux, compte des millions d’abonnés sur des dizaines de pages. Avec leurs millions de visionnements, les vidéos de ces youtubeurs du cannabis n’ont rien à envier à celles de chaînes d’autres sujets plus grand public, comme la cuisine ou les jeux vidéo.

Plusieurs de ces pages ont commencé à disparaître sans avertissement au mois d’avril. Certaines ont été réactivées par YouTube sans explication au cours des derniers jours.

C’est le cas notamment de la page de Leafly, une encyclopédie en ligne américaine consacrée au cannabis, dont le compte YouTube se spécialise dans l’éducation, la promotion de la légalisation et la critique de souches de cannabis et d’accessoires pour fumeurs.

Dans un article de blogue, le site dénonce les politiques floues de YouTube concernant la consommation de cannabis dans les vidéos hébergées sur sa plateforme. Ce sont ces politiques qui seraient en cause dans la vague de désactivation de comptes, selon Leafly.

Le site s’interroge aussi sur le fait que certaines pages et vidéos de célébrités, comme celles de Wiz Khalifa ou de Snoop Dogg, n’ont pas subi le même sort.

Les politiques de YouTube

YouTube n’interdit pas la présence à l’écran ni même la consommation de drogues douces dans les vidéos sur son site. Ces dernières doivent toutefois être classées comme contenu réservé aux spectateurs âgés de 18 ans ou plus, et un avertissement de consommation de drogues douces doit être présenté avant celles-ci.

Sur son site d’aide, une marche à suivre pour ajouter l’avertissement est même offerte aux personnes qui désirent présenter ce type de contenu dans leurs vidéos. La rubrique indique que la marijuana, le cannabis, les hallucinogènes et les produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnance font partie de la catégorie des drogues douces.

Selon les politiques de YouTube, « les contenus vidéo promouvant ou montrant la vente, l'usage ou l'abus de drogues illégales, de médicaments ou de substances réglementés, ou d'autres produits dangereux, ne sont pas adaptés à la publicité. » Ces vidéos ne peuvent donc pas rapporter d’argent à leurs auteurs.

« Les vidéos traitant de drogues ou de substances dangereuses à des fins pédagogiques, documentaires et artistiques sont généralement adaptées à la publicité, tant que la consommation de drogues ou l'abus de substances illégales ne sont pas explicites ou glorifiés », poursuit toutefois la rubrique d’aide.

Les contenus montrant explicitement des personnes en train de consommer des drogues dures sont quant à elles interdits sur la plateforme, sauf dans un contexte éducatif, documentaire, scientifique ou artistique.

L’ère de la légalisation

Au moment où de plus en plus d’États américains légalisent l’usage récréatif du cannabis et où le Canada s’apprête à faire de même, les weedtubers disent ne pas comprendre la démarche de YouTube.

« Bien que de nombreuses vidéos et pages proviennent d’États [où c’est illégal], la plupart des [weedtubers] sont établis dans des États [où c’est légal], écrit Leafly. Si ces créateurs font tout dans les règles de l’art et n’enfreignent aucune loi, ils ne devraient pas être punis pour avoir suivi les règles mises en place par le gouvernement. »

Leafly estime que les youtubeurs du cannabis jouent un rôle éducatif essentiel dans les endroits où cette drogue est nouvellement légalisée.

Le site omet toutefois de mentionner que plusieurs weedtubers sont critiqués pour leur consommation jugée irresponsable. Certains se filment en effet en train de fumer des quantités gargantuesques de cannabis.

YouTube n’a pas répondu à notre demande de précisions sur ses politiques.