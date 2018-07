Cascades a l'intention de reconfigurer la machine à papier journal actuellement sur le site afin de fabriquer éventuellement du papier doublure et du papier cannelure légers recyclés pour le marché nord-américain.

Selon l'évaluation actuelle, la conversion nécessiterait un investissement estimé entre 360 et 394 millions de dollars canadiens pour un début de production en 2021. Les précisions du projet seront communiquées par la compagnie une fois les plans parachevés et approuvés par le conseil d'administration, ce qui est prévu en 2019.

Pendant la période précédant la conversion des équipements, White Birch opérera l'usine temporairement pour produire du papier journal selon un bail de 27 mois.

Cascades prévoit que la capacité de production annuelle de la nouvelle machine s'élèvera à 400 000 tonnes.

Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades, estime que ce projet est parfaitement aligné sur les objectifs du plan stratégique de la compagnie qui consiste notamment à investir dans les secteurs clés de l'emballage et des papiers tissu. L'objectif est de moderniser les actifs et d'élargir la présence géographique de Cascades.

Mario Plourde fait observer que l'emplacement de l'usine Bear Island est stratégique pour l'approvisionnement de cascades en matières premières et sa logistique.

Cascades, qui est établi à Kingsey Falls, dans la région Centre-du-Québec, compte 11 000 employés dans près de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe.