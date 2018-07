Les piscines de Second Beach, New Brighton, Maple Grove et Hillcrest ouvrent à 9 h, au lieu de 10 h. Les heures d’ouverture de 14 parcs d’eau sont également prolongées.

La Ville a aussi installé des fontaines supplémentaires pour la consommation d’eau, et les gens pourront trouver refuge dans les centres communautaires et les bibliothèques pour fuir la chaleur.