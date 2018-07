Le retraité du domaine médical est venu d'Angleterre pour s'attaquer à une boucle de 10 000 km qui le fera passer par les Grands Lacs et le fleuve Mississippi, avant de remonter le long de la côte est américaine.

Steve Chard explique à des membres de la communauté de Listuguj à quoi sert son matériel. Photo : Radio-Canada

Après un jour de "kayaking", je suis fatigué! Très fatigué. Le vent! Steve Chard, kayakiste

Steve Chard accomplit le trajet avec son kayak simple. Photo : Radio-Canada

Sa visite à Listuguj prend un sens particulier, puisqu'il emprunte un tronçon d'une route remplie d'histoire, la Route Micmac. Ce trajet permettait d'éviter de faire le tour de la Gaspésie en canot en reliant plutôt Matane à la Baie-des-Chaleurs par les lacs, les rivières et la vallée de la Matapédia.

Une partie de la Route Micmac, à Listuguj Photo : Radio-Canada

L'anthropologue matanais et ami du kayakiste, Jacques Lemieux, souligne l'intérêt historique de ce chemin fluvial autrefois emprunté par les Autochtones. Ça prenait 7 jours à l'époque, imagine, 7 jours pour traverser la Gaspésie. Donc, remonter à pied les berges de la rivière Matane jusqu'au lac au Saumon. C'est très courageux , indique M. Lemieux.

L'anthropologue Paul Lemieux Photo : Radio-Canada

L'une des membres de la communauté de Listuguj, Dolly Jane Barnaby, explique l'importance de cette visite. C'est un honneur pour nous de recevoir des visiteurs de partout dans le monde, et pour eux, d'arrêter dans notre communauté et de voir ce que nous avons à offrir ici, une belle communauté, sur nos eaux , mentionne-t-elle.

Dolly Jane Barnaby de la communauté de Listuguj Photo : Radio-Canada

Steve Chard se dit très heureux de l'accueil qu'on lui réserve jusqu'à présent. Je n'avais planifié aucun hébergement. Tous les soirs, je cherche des maisons à louer, des chalets, et je finis par cogner à une porte. J'explique ce que je fais et je demande ensuite : « S'il te plaît, puis-je camper dans ta cour? », et personne ne m'a dit non , raconte-t-il.

Steve Chard vérifie son matériel. Photo : Radio-Canada

M. Chard joint à son défi personnel une campagne qui vise à amasser des fonds pour neuf organismes de bienfaisance qui ont un lien avec les maladies du rein.

Un transport en voiture lui est offert jusqu'à Sainte-Flavie, où il reprendra la mer. Photo : Radio-Canada

Steve Chard poursuivra sa route vers l'ouest dans les prochains jours.

D'après les informations de Léa Beauchesne