Avertissement : le contenu de cet article pourrait choquer certains internautes

Hasan Ahmed a filmé l'altercation, après avoir appelé la police face au comportement belliqueux de l'homme, dit-il.

Le Saskatchewanais était en visite à Toronto pour la première fois avec sa femme et ses deux enfants et attendait alors en file de pouvoir acheter des billets pour le traversier vers l'île Centre Island.

Dans la vidéo qu'il a publiée sur Facebook, on entend l’individu hurler ceci :

Vous n’allez pas me dire quoi faire dans ma province. Vous ne me posez pas une c****e de question. C’est mon o***e de province. Homme proférant des insultes

L’un des hommes musulmans qu’il insulte lui répond qu’il est né à Toronto. Une bousculade s'ensuit.

Avertissement : cette vidéo contient un langage vulgaire (en anglais)

Hasan Ahmed, qui a filmé la vidéo, qualifie les insultes de « racistes ».

Il raconte que les événements ont bouleversé sa famille.