Il s’agit du moins de l’hypothèse la plus plausible, confirme la Santé publique, pour expliquer ces cas de campylobactériose, une maladie à déclaration obligatoire.

Les personnes contaminées souffrent pour la plupart de maux qui s'apparentent à une sévère gastroentérite.

La campylobactériose et ses symptômes La campylobactériose est une maladie causée par une bactérie appelée Campylobacter. Cette bactérie est notamment présente dans l'intestin de nombreux animaux d'élevage. Le virus peut entraîner de nombreux symptômes : diarrhée

diarrhée sanglante

douleurs abdominales

nausée et vomissement

fièvre

maux de tête

La Santé publique croit qu'une trentaine de cas pourraient être reliés à l'eau du réseau de la petite municipalité.

Des tests d'eau

Le maire de Saint-Bernard, André Gagnon, souligne que des tests d'eau sont effectués pour connaître l'origine du virus.

« C'est de quoi de quand même spécial. C'est dur à trouver. C'est pour ça que le ministère de l'Environnement, avec ses tests [d'eau], essaie de trouver précisément d'où est éclatée cette bactérie. Ils sont convaincus que la bactérie peut être encore la, mais depuis qu'on a mis l'avis d'ébullition, il n'y a pas eu de nouveau cas recensé », assure le maire.

M. Gagnon souligne également que sa municipalité a amorcé les démarches, il y a plusieurs mois, pour pouvoir ajouter du chlore dans son eau.

« Ça fait depuis plus d'un an qu'on regarde avec les ingénieurs pour installer une usine de chloration, explique-t-il. Il y a un bon bout de chemin de ce côté-là. On s'en va vers une chloration, c'est sûr. »

L'avis de faire bouillir l'eau est en vigueur depuis plus d'une semaine à Saint-Bernard.