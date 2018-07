La réunion doit se dérouler à huis clos à l'hôtel Best Western à compter de 10 h. Des représentants de travailleurs saisonniers, de l'industrie des pêches et des gouvernements provincial et fédéral y sont attendus.

Le trou noir est le nom populaire donné à la période sans revenus qui sépare la fin des prestations d’assurance-emploi et la reprise du travail saisonnier.

Le comité d’action de l’assurance-emploi dans la Péninsule acadienne demandait une table de travail avec divers représentants fédéraux pour tenter de trouver des solutions à ce problème.

Des centaines de personnes ont manifesté contre le trou noir, mardi et mercredi, devant les bureaux du député d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, à Caraquet.

Le comité d’action dénonce notamment le resserrement des critères d’admissibilité à l’assurance-emploi entraînée par la baisse du taux de chômage dans la région économique de Restigouche-Albert, dont fait partie la Péninsule acadienne.

Depuis le 8 juillet, les personnes exerçant des emplois saisonniers dans Restigouche-Albert doivent travailler 525 heures pour toucher des prestations régulières pendant au moins 21 semaines, alors qu'il leur fallait auparavant 490 heures de travail pour au moins 23 semaines de prestations.