L’avocate Anne-Julie Asselin a déclaré devant la cinquantaine de citoyens présents, avoir recueilli de nombreuses preuves accablantes sur l’attitude du gouvernement envers la minière. Le gouvernement aurait agi de mauvaise foi lors du décret permettant l’agrandissement de la mine, toujours selon les avocats.

« Les conclusions de l’analyse d’impact environnemental ont été dictées par les autorités politiques et ça, c’est illégal, s’est exclamée Me Asselin. On pense qu’on a des très bonnes chances de le faire annuler par un juge. »

Elle a notamment projeté sur un écran dans la salle un extrait d’un interrogatoire d’une haut placée du ministère de l’Environnement qui aurait affirmé que le refus du projet d’agrandissement n’était tout simplement pas une option. « Les termes ont été dictés aux scientifiques du ministère de l’Environnement, qui eux, ont fait un rapport qui correspondait à ce qu’on attendait de leur part », a précisé Me Asselin.

Me Asselin a précisé que l’annulation potentielle du décret ne « fermerait pas la mine demain matin ». « Faudrait alors que le gouvernement retourne à la table à dessin, qu'il voit comment il peut autoriser ce projet, mais de façon à respecter le droit à un environnement sain pour les citoyens de Malartic », a-t-elle expliqué.

Le procès concernant le contrôle judiciaire aura lieu du 1er au 5 octobre et du 15 au 29 octobre au palais de justice de Val-d’Or.

Action collective

Quant à l’action collective, les avocats du comité citoyens soutiennent qu’ils seront, d’ici quelques mois, prêts à passer à l’étape du procès, dont la date de début n’a toujours pas été déterminée par le juge.

Il faudra au préalable que la durée de la période d’exclusion de membres soit décidée par le juge. Cette étape permettra aux citoyens situés dans la zone sud de s’exclure de l’action collective, s’ils le souhaitent.

On espère avoir des dates de procès au cours de l’année 2019 ou au début de l’année 2020. Anne-Julie Asselin

Des craintes à la suite du jugement de la cour d’appel

Le porte-parole du Comité citoyens, Guy Morissette, concède que le récent jugement de la cour d’appel a pu décourager certains citoyens, mais il demeure confiant pour l’avenir. Rappelons que le jugement permet notamment à Canadian Malartic de verser les compensations pour les citoyens de la zone sud pour l’année 2017. « Mais les trois juges disent aussi qu’il est grand temps de mettre ce dossier en état, de procéder au fond. La seule question qui doit être réglée, c’est la quantification des dommages », rappelle Me Asselin.

Guy Morissette estime que l’assemblée publique a pu rassurer les citoyens participants.

Avec ce qu’on a entendu, je ne peux pas croire qu’ils quittent le recours collectif. Ils (avocats) ont donné toutes les raisons au monde pour rester dans le recours. Guy Morissette

La citoyenne Angèle Thibodeau, qui assistait à la rencontre, s’est quant à elle dite surprise par le nombre de citoyens qui s’étaient déplacés, en pleine saison estivale. « Agréablement surprise. Je suis bien contente que le monde réponde de même. Je pensais qu’on allait être beaucoup moins puisqu’il y en avait beaucoup qui avaient lâché la barque, mais on est un bon groupe », a-t-elle déclaré.

Questionnés par les citoyens à savoir s’il fallait un nombre minimal de citoyens pour que l’action collective suive son cours, les avocats se sont faits rassurants. « On a toujours dit qu’on allait poursuivre, peu importe le nombre de citoyens qui allait rester dans le groupe avec le recours collectif », a conclu Me Asselin.

On prend ce recours collectif, on a confiance de le gagner, on a confiance d’avoir des indemnités substantielles pour les gens et on va le mener à terme. Anne-Julie Asselin