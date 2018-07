Selon l'entreprise, cette nomination s'inscrit dans la foulée d'annonces concernant le Groupe, dont la nomination de Bruce Hills à titre de président de Just for Laughs, la déclinaison anglophone de la compagnie, en plus de la conclusion de l'acquisition de l'entreprise par les nouveaux propriétaires que sont Bell Média, Groupe CH, Howie Mandel et ICM Partners.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Rozon sera responsable du développement de l'ensemble des activités francophones de la compagnie, et ce, à la télévision comme sur le Web.

Le nouveau vice-président s'occupera également des spectacles, tournées et festivals, y compris de leur expansion ailleurs dans la francophonie.

Selon le communiqué, Patrick Rozon devra s'assurer de « consolider la position de l'entreprise en tant que locomotive de l'industrie de l'humour ».

M. Rozon dirige le Zoofest depuis quatre ans, et cumule 11 années d'expérience au sein du groupe Juste pour rire.