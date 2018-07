Ce constat a amené une éleveuse de la région de Sudbury à ouvrir les portes de son ranch à d’autres propriétaires de chevaux qui se trouveraient dans cette situation.

Julie Palmaruk est même allée plus loin : elle a invité son réseau d’amis et de connaissances à faire de même.

Julie Palmaruk a décidé de venir en aide aux propriétaires de chevaux qui pourraient être forcés d'évacuer leur ranch. Photo : Radio-Canada

L’affaire a fait boule de neige. La liste, partagée sur sa page Facebook, comprend maintenant une cinquantaine de noms de personnes qui peuvent accueillir des chevaux déplacés en raison des feux de forêt.

Si cela arrivait à ma famille ou à mes amis, je voudrais qu’il y ait des gens prêts à les aider. Je pense que beaucoup de gens partagent ce sentiment. Julie Palmaruk, éleveuse de chevaux

Elle a accueilli quelques chevaux cette fin de semaine à son ranch. Ils sont, depuis, rentrés chez eux.

Jenifer Frappier, qui gère un petit ranch dans la région, a ajouté rapidement son nom à la liste des volontaires. Déménager des chevaux prend du temps , explique-t-elle.

Elle a l’espace nécessaire pour accueillir des pensionnaires.

Il y a de la place au ranch de Jenifer Frappier pour des chevaux déplacés par les feux de forêt. Photo : Radio-Canada/Jean-Loup Doudard

Mercredi, personne encore n’avait répondu à son invitation, mais les choses pourraient changer rapidement si les feux prennent de la vigueur.

Certains propriétaires préfèreront ne courir aucun risque, puisque les chevaux sont très sensibles à la fumée. Cela irrite leurs yeux et a le même genre d’effets que sur nous, mais de façon plus marquée, parce que leurs organes sont plus gros.

D’après les informations de Jean-Loup Doudard