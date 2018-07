Un texte de Charles D'Amboise et de Fanny Samson

« La maladie est rendue foudroyante, ça fait deux ou trois ans qu’il y a une augmentation incroyable de la mortalité d’ormes », indique l'arboriculteur Jean Lamontagne.

Ce dernier affirme avoir reçu plusieurs demandes de soumissions de la part de la Ville de Québec pour prévenir la maladie au moyen d’un vaccin.

« Ça faisait bien 15 ou 20 ans que la Ville ne traitait plus, souligne-t-il. Ça démontre qu’il y a un problème. »

Plusieurs ormes situés dans le secteur du boulevard Langelier ont d’ailleurs été marqués d’un trait orange. Ils seront pris en charge par la Ville prochainement.

Qu’est-ce que la maladie hollandaise de l’orme? C’est une maladie causée par un champignon qui bloque les vaisseaux conducteurs de la sève de l'orme d’Amérique et fait pourrir l’arbre lentement. Des insectes du groupe des scolytes transmettent ce champignon et peuvent contaminer les ormes de grande taille. La maladie est très rapide. Si elle s’attaque à une des branches de l’arbre au début juillet, il sera mort à la fin du mois d’août. Les symptômes d’un arbre contaminé : - les feuilles flétrissent et sèchent rapidement, mais ne tombent pas.

- les feuilles deviennent habituellement jaunes ou brunes avant même que l'automne arrive, et ne tombent pas de l'arbre. Où sont les ormes à Québec? Près de la Grande-Allée, des Plaines, du Parlement, au milieu du boulevard Langelier et du Jardin Jeanne-d'Arc, notamment.

Dans les années 80, la maladie hollandaise pouvait être traitée au moyen d’un vaccin curatif. Au cours des années 90 toutefois, le champignon a évolué, rendant le vaccin inefficace.

« Il a été beaucoup plus virulent, à partir de là […] il a frappé extrêmement fort et on ne pouvait plus faire de traitement curatif », raconte M. Lamontagne.

Le vaccin a donc été retiré du marché. Le traitement, nommé Arbotech, est de retour depuis environ trois ans, mais il doit être utilisé de façon préventive.

« Aussitôt que la maladie est rentrée dans l’arbre, il n’y a rien à faire. Donc le préventif, c’est avant que l’arbre aille la maladie », précise-t-il.

Arbre emblématique de la Ville

Jean Lamontagne estime qu'environ 90 % des ormes ont disparu du Québec. Si la Ville en a encore autant, c'est grâce à son programme de lutte contre la maladie hollandaise, mis en place en 1981.

Grâce à la politique de la Ville de Québec qui oblige de couper l’orme aussitôt qu’il a la maladie. C’est ça qui fait qu’on a encore plusieurs milliers d’ormes à Québec. Jean Lamontagne, arboriculteur

Dix ans plus tard, la capitale a adopté l’orme d’Amérique comme arbre-emblème.

La Ville de Québec doit annoncer ce matin qu’elle compte faire pour faire face à la maladie.