Un texte de Denis-Michel Thibeault

Cette dernière estime que son ministère ne peut pas donner de permis environnemental à l’entreprise Rakowski Recycling tant que ses propriétaires n’obtiennent pas le zonage requis pour le terrain du 454, rue Archibald.

Rakowski Recycling qui se décrit sur son site Internet comme étant une entreprise de recyclage de métal, bois et béton est située sur un terrain dont le zonage M2 conditionnel permet de faire ce genre d’opération.

Cependant, après la visite d’un inspecteur le 3 octobre 2017, le ministère du Développement durable a observé que la compagnie avait des activités qui nécessitaient un permis environnemental de la province.

Une demande formelle a été produite à l’automne 2017 afin que Rakowski entreprenne le processus d'obtention d'un permis environnemental.

Une firme de consultants, KGS Group, entre alors en jeu et produit un document, déposé le 30 janvier. Le document de plus de 100 pages fait état des activités de l’entreprise sur son terrain afin qu’elle entreprenne les démarches pour l’obtention d’un permis environnemental.

Le document souligne que « basé sur l'information recueillie lors de l'inspection du site, il a été déterminé que le fonctionnement de l'installation avait changé et était maintenant considéré comme une usine de traitement de la ferraille et de démolition » et que le volume de pile à base d’acide de plomb accepté, emballé et expédié pour traitement avait significativement augmenté, des activités qui requièrent un terrain zoné M3.

La ministre Rochelle Squires dit avoir été informée que les activités de Rakowski Recycling contrevenaient aux règlements municipaux de zonage seulement à la fin juin.

Cependant, la ministre a aussi dit dans le même entretien que « lorsqu’une entreprise nous demande un permis environnemental, la première chose que nous faisons est de nous assurer que le zonage est adéquat. »

Commentaires publics

Trois mois et demi après le dépôt de la demande pour obtenir un permis environnemental à la province, un avis a été publié dans le journal du 12 mai pour demander à la population d’émettre ses commentaires, une mesure courante dans ce genre de dossier. Plusieurs résidents du quartier ont profité de l’occasion pour écrire à la province afin de partager leurs préoccupations dans le mois qui a suivi la publication de l’avis.

C’est finalement le 5 juillet qu’une lettre a été envoyée au propriétaire de l’entreprise demandant des clarifications et le 16 juillet une deuxième lettre demandait à Rakowski d’arrêter toutes ses activités de démolition de ferraille, de déchiquetage et l’utilisation de torche au plasma, puisqu'elles nécessitent un zonage M3.

La ministre Rochelle Squires est maintenant catégorique et ferme ; Rakowski Recycling doit premièrement faire une demande afin de faire changer le zonage de son terrain avant de pouvoir continuer le processus pour obtenir un permis environnemental.

Une question de zonage municipal

Cependant, les questions de zonage sont de juridiction municipale. C’est uniquement la Ville de Winnipeg qui peut décider de changer le type de zonage du terrain.

Le Service de l’urbanisme, des biens et de l’aménagement ferrait alors des recommandations au Comité Riel, qui aurait son mot à dire dans le processus de changement de zonage.

Questionné par Radio-Canada afin de savoir ce qu’il pensait de la situation, le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard, a dit ne pas être en mesure de répondre sur cette question puisqu’il siège au Comité Riel.

S’il devait prendre position publiquement dans ce dossier, il serait forcé de se récuser de ces discussions au Comité Riel si elles devaient avoir lieu.

Le conseiller de Saint-Boniface affirme être en discussion avec la province et les fonctionnaires municipaux pour résoudre ce dossier, mais la ministre Rochelle Squires affirme ne pas avoir l’intention « de forcer la main de la Ville » dans cette affaire.

Le ministère du Développement durable dit avoir partagé toutes les informations dont il dispose au Service de l’urbanisme, des biens et de l’aménagement qui devra se pencher sur une demande de Rakowski, si l’entreprise décide d’aller de l’avant avec cette mesure.

L’entreprise Rakowski Recycling n’a pas répondu aux nombreuses demandes d’entrevues de Radio-Canada.