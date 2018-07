Un texte d'Axel Tardieu.

Les élections d'octobre 2017 n'ont pas été de tout repos pour les électeurs, les candidats et les médias. Selon les mots de la directrice du scrutin d'alors, Laura Kennedy, « tout ce que l'on peut imaginer de pire s'est produit ».

Le rapport publié mercredi identifie quatre facteurs qui ont compliqué le processus. D'abord, le manque de bulletin qui a joué un rôle essentiel. Ils étaient en nombre insuffisant, particulièrement pour les postes de conseillers municipaux et scolaires. Plus d'un bureau de vote sur deux a dû demander des bulletins supplémentaires pour les conseillers municipaux.

Les bulletins additionnels envoyés durant la journée ont été livrés tard, ce qui a mené à ces files d'attente Laura Kennedy, directrice du scrutin de 2017

Un personnel en sous-effectif

Le rapport pointe aussi du doigt le manque de personnel. Le système informatique qui permet d'organiser le personnel manquerait de recul dans ses données pour être optimal. Résultat : neuf bureaux de vote avec le plus grand nombre d'électeurs comptaient en moyenne 35% d'employés en moins. Aurbun Bay et Evanston, considérés comme les plus gros bureaux de vote de la ville, avaient 23 employés sur place au lieu des 40 recommandés.

L'accessibilité des édifices a aussi été mise en cause. Il manquerait d'espaces pour les files d'attente, il n'y avait pas assez de places de stationnement ou même de rampes pour handicapés, ce qui a aussi causé des retards.

Enfin, le rapport note le manque d'organisation pour le comptage des bulletins de vote. Les employés ne savaient pas toujours très bien quoi faire et ils n'avaient pas d'indications claires du temps qu'ils avaient pour comptabiliser les votes.

Mais Laura Kennedy assure : « le système a échoué, mais il a été changé ». Le processus de distribution des bulletins sera dorénavant décentralisé permettant ainsi aux bureaux de vote d'avoir du soutien de proximité, en cas de besoin.

Il y aura également plus de personnes recrutées pour les prochaines élections et l'accessibilité sera renforcée.

Pourquoi ces décisions?

Même si le rapport apporte des éclaircissements et des solutions, certains conseillers municipaux, comme George Chahal, ont encore du mal à comprendre pourquoi certaines décisions ont été prises et qui pourrait être tenu responsable. « Nous allons devoir nous pencher plus en profondeur sur les raisons de tout ça », avoue-t-il.

M. Chahal soutient la possibilité d'utiliser le vote électronique pour gagner en efficacité et estime qu'avoir du personnel qui parle une troisième langue, en plus de l'anglais et du français, éviterait des retards. « On n'a pas besoin de recruter des interprètes, mais simplement d'avoir une diversité dans le personnel afin d'assister au mieux tous les citoyens » propose-t-il.

Le conseiller municipal George Chahal souhaiterait plus de diversité dans le personnel des bureaux de vote. Photo : CBC

Un référendum sans risque

Le prochain grand rendez-vous des Calgariens aux urnes sera dans le cadre du référendum concernant la candidature de la Ville pour accueillir les Jeux olympiques de 2026. Selon le conseiller municipal Evan Woley, qui a présidé le comité d'audit, les problèmes des dernières élections ne devraient pas s'y répéter. « Le référendum est beaucoup moins complexe à organiser », assure-t-il.

À la suite des dernières élections, la Ville avait expliqué certains des retards par le grand nombre d'électeurs. Mais le rapport note que la participation aux élections de 2017 à Calgary n'a été que la troisième plus importante des 20 dernières années.

Avec les informations de Stéphanie Rousseau.