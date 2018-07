Les gens se sont réunis à l'angle des avenues Danforth et Bowden, non loin du lieu où le tireur a été retrouvé mort, pour ensuite marcher jusqu'au petit parc Alexander the Great.

Nous avons commencé la marche là où l'attaque s'est terminée , a déclaré Howard Lichtman, de la chambre de commerce locale, qui était un des organisateurs de l'événement.

Nous marchons pour les victimes, qui ont été tuées ou blessées lors de cet acte insensé, et pour remercier les travailleurs d'urgence , a-t-il ajouté.

Reese Fallon, une étudiante de 18 ans de Toronto, et Julianna Kozis, une fillette de 10 ans de Markham, ont perdu la vie.

Cinq des blessés étaient toujours à l'hôpital mercredi.

Dans le petit parc, une minute de silence a été observée pour rendre hommage aux victimes.

Certains participants n'ont pu retenir leurs larmes quand un chanteur a interprété l'Hallelujah de Leonard Cohen.

Plusieurs politiciens étaient présents, dont le maire de Toronto, John Tory et celui de Markham, Frank Scarpitti, de même que le premier ministre Doug Ford.