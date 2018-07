Les membres de la section locale 522 d'Unifor ont entériné, mercredi, dans une proportion de 83 % une entente de principe conclue en début de semaine avec l'entreprise spécialisée dans les simulateurs de vol et la formation.

Selon un communiqué syndical publié mercredi soir, il s'agit d'un pacte de quatre ans, et une cinquième année pourrait être ajoutée conditionnellement à la réalisation d'un investissement de sept millions de dollars dans les installations de l'arrondissement de Saint-Laurent.

La convention collective contiendrait des augmentations salariales de 3 % pour chacune des trois premières années, et de 2,75 % pour chacune des années subséquentes.

« Au moment du déclenchement du conflit, l'offre de l'employeur était de 11,5 %, a précisé en entrevue le directeur québécois d'Unifor, Renaud Gagné. Aujourd'hui, les gens ont voté sur une offre de 14,5 %. »

Plusieurs enjeux au menu

Les enjeux étaient nombreux dans cette négociation. L'employeur avait des demandes de concessions importantes, d'après le syndicat affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

Daniel St-Pierre, représentant national d'Unifor, affirme avoir réussi à préserver les acquis des travailleurs en maintenant leur régime de retraite à prestations déterminées tout en obtenant des gains importants pour les salariés qui ont moins d'ancienneté.

Renaud Gagné indique que les parties se sont aussi entendues pour recourir aux services de médiation du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale dans le but de faciliter et d'améliorer les relations de travail.

Il ajoute que, lorsque le retour au travail sera complété dans quelques semaines, l'objectif sera de corriger les lacunes de communication et de transparence, afin de rebâtir un lien de confiance avec la direction.

Les salariés affectés à la production de simulateurs avaient rejeté les offres patronales à 93 %, puis déclenché la grève le 22 juin.