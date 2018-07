En décembre dernier, l’entreprise Décontamination Optimum offre une inspection gratuite à Régis Couture et Rachelle Bouchard. Rapidement, le technicien sur place informe le couple que leur propriété est attaquée pas les champignons et qu’il est nécessaire d’agir rapidement. Ils signent alors immédiatement un contrat pour la réalisation de travaux de décontamination.

Ils étaient sortis de la maison à midi et cinq minutes plus tard, ils avaient chargé la totalité du coût du contrat , explique Régis Couture.

Un montant de 4541 $ avait été chargé sur ma carte de crédit. Je me suis dit : "C'est sûr que c'est une arnaque!". Régis Couture

L'entreprise reste quelques heures pour les soi-disant travaux, mais le doute s'installe chez le couple qui décide de demander une contre-expertise.

« J'ai appelé un ami d'une compagnie de construction. Il n'avait pas de travaux de faits, il n'avait pas de traces de champignons non plus. Il me dit : "Tu es le quatrième ou cinquième qui m'appelle pour ça. Il y en a eu plusieurs dans le coin. Je pense qu'il y en a eu 100 ou 150" », raconte le propriétaire.

Le couple a finalement porté plainte. Contrairement à bien des victimes, ils ont réussi à récupérer la totalité de leur argent. L'entreprise a finalement perdu sa licence auprès de la Régie du bâtiment.

C'est une forme de soulagement, mais on ne se cachera pas que j'ai l'impression qu’ils vont renaître sous un autre nom. Ce genre d'arnaque-là continue à fonctionner. C'est bien dommage, mais il n'y a rien pour protéger vraiment le consommateur , ajoute M. Couture.

Moi j'aurais aimé qu'il y ait un recours collectif parce que j'ai des amis qui l'ont vécu et ils ont perdu 10 000 $ plus d'autres frais parce qu'il était trop tard pour la mise en demeure , explique de son côté Rachelle Bouchard.

Le couple espère maintenant que leur histoire servira d'exemple pour éviter à d'autres personnes de vivre une telle situation.

Les contacts téléphoniques, les offres téléphoniques qui paraissent gratuites, on ne s'occupe pas de ça. Si on craint qu'il y ait quelque chose dans la maison, on fait affaire avec un entrepreneur local. À ce moment-là on a quelqu'un contre qui va revenir si on n'est pas satisfait.

D'après le reportage de Jessica Blackburn