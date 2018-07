La plaignante, Charline Cormier, poursuit les infirmières Christine Michaud-Betts et Julie Savoie, qui étaient au moment des faits employées par le programme Extra-Mural et le réseau Vitalité.

Le document de la poursuite déposé à la Cour du Banc de la Reine le 21 février dernier explique que Mme Cormier a subi un pontage coronarien à l’Hôpital régional de Saint-Jean le 4 février 2016. Cette procédure comprend une incision du sternum.

Elle a été transférée par la suite au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton. Puis, le programme Extra-Mural lui a prodigué des soins à domicile.

Toutefois, selon la poursuite, Charline Cormier a commencé à se sentir mal le 3 mars et s’est rendue à l’urgence du CHU Dumont le lendemain. Elle a eu son congé de l’hôpital le même jour et le programme Extra-Mural a recommencé à lui prodiguer des soins à domicile.

Une simple ampoule?

Dans les jours suivants, soutient la poursuite, Mme Cormier a constaté des signes d’infection près de l’incision sur sa poitrine, et elle les a signalés trois fois à Christine Michaud-Betts, les 9, 11 et 18 mars, et une fois à Julie Savoie, le 15 mars.

La poursuite soutient que Christine Michaud-Betts a dit deux fois à Mme Cormier que cela avait tout l’air d’une ampoule et que c’était normal, et que Julie Savoie n’a fait pour sa part aucune action positive .

Toujours selon la poursuite, une troisième infirmière du programme Extra-Mural s’est rendue chez Mme Cormier le 19 mars. Après l’avoir examiné et consulté un médecin, l’infirmière lui a recommandé de se rendre immédiatement au CHU Dumont parce qu’elle souffrait d’une infection.

Charline Cormier s’est rendue à cet hôpital le jour même et elle a été admise, selon la poursuite. Elle a ensuite été transférée à l’Hôpital régional de Saint-Jean le 22 mars, pour subir d’autres traitements, soit un débridement et l’installation d’un appareil médical. Elle a obtenu son congé de l’hôpital trois jours plus tard.

Insomnie, anxiété et dépression

La poursuite accuse de négligence les infirmières Christine Michaud-Betts et Julie Savoie ainsi que le réseau de santé Vitalité et le Programme extra-mural. Les conséquences pour Charline Cormier ont été, selon elle, des blessures graves à la poitrine accompagnées d’insomnie, d’anxiété, de dépression, de stress et de traumatismes psychologiques.

La poursuite réclame une réparation sous forme de dommage-intérêts.

Le réseau de santé Vitalité a affirmé par courriel ne pas être en mesure de confirmer ou infirmer la présence de cette poursuite pour l’instant. Advenant le cas qu’elle est présente, le réseau s’abstiendra de commentaire afin d’éviter de poser un risque à la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé et/ou de nuire aux différents processus judiciaires en cour.

L’avocat de la plaignante a également refusé de commenter ce dossier.