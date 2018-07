Un texte de Denis-Michel Thibeault

La chanteuse franco-manitobaine se produira avec une autre participante de La Voix, Pamela Boyer, de même qu'avec les chanteuses Laurence Jalbert et Maria Aragon lors d’un spectacle en août dont les dates n’ont pas encore été communiquées.

« C’est quelques numéros dans le cadre du quinzième anniversaire », explique l’artiste qui chantera aussi avec la chanteuse attitrée de Cavalia, Daniela Bulleri.

Kelly Bado affirme avoir été surprise de recevoir l’appel des producteurs du spectacle. Elle se dit honorée de pouvoir y participer, puisqu’elle garde un bon souvenir du spectacle.

Des chevaux de Cavalia à l'oeuvre, en mai 2016, à Pékin Photo : Getty Images/Lintao Zhang

« J’ai vu le spectacle il y a quelques années ici à Winnipeg et j’avais vraiment aimé. Je regardais et je me disais que je ne pourrais jamais moi aussi chanter comme ça, raconte la chanteuse. Quelle ironie, que je fasse maintenant partie du spectacle. »

Lorsqu'elle a été interrogée afin de savoir si elle sera sur un des chevaux à faire des contorsions, elle rétorque immédiatement en riant que « c’est certain que non! ».

Les encouragements de la communauté

L’été de Kelly Bado est très occupé. Elle s’est produite notamment aux concerts de Blues blanc rouge, Jubilation, Saint-Boniface célèbre, au Festival de Jazz à Winnipeg et à la fête fransaskoise à Saskatoon.

L’artiste se fait cependant très humble lorsque vient le temps de parler de son succès. Si son passage à l’émission La Voix a évidemment contribué à son succès, elle croit que l'aide et les encouragements de la communauté franco-manitobaine ont aussi un rôle à jouer.

Je fais de la musique pour les gens. Kelly Bado

« Sans la communauté, je ne crois pas que je serai où j’en suis », affirme Kelly Bado. Elle se dit émue, contente et même dépassée par la vague d’amour qu’elle reçoit de tous.

« Je suis toujours surprise quand des gens me disent qu’ils me suivent et vont à mes spectacles, c’est vraiment quelque chose de spécial », admet-elle en remerciant la communauté de son appui.