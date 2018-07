Un texte de Gavin Boutroy

Ce sont les soins médicaux qui peuvent coûter le plus cher au vacancier mal assuré, indique la représentante de l'Association canadienne des automobilistes du Manitoba (CAA), Liz Kulyk.

« Il faut en premier examiner sa couverture d’assurance provinciale à la loupe », déclare-t-elle, en ajoutant qu’il faut ensuite consulter son assurance privée, par exemple celle qui est offerte par une carte de crédit, ou par un employeur.

Voici cinq choses à vérifier, selon la représentante de CAA :

Est-ce que le montant assuré pour une procédure médicale est limité, surtout dans des provinces autres que la province de résidence?

Avez-vous une condition médicale qui ne vous cause pas de problèmes, mais qui pourrait annuler votre couverture pour certaines procédures médicales hors province?

Est-ce que le transport médical d’urgence, y compris une évacuation en hélicoptère, est couvert?

Est-ce que toutes les personnes assurées par la police d’assurance sont assurées pour le même montant?

Est-ce que votre province de résidence paie directement pour des soins médicaux, ou est-ce qu’il faut payer de sa poche pour ensuite être remboursé?

Ignorer ces détails pourrait vous coûter, selon la porte-parole de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) Caroline Dupont.

« Quelqu’un qui décide pour une raison X qu’il a des soins à aller chercher du côté de Winnipeg, si le médecin de Winnipeg coûte un peu plus cher que la consultation au Québec, nous la Régie, on va rembourser à la hauteur de ce que ça coûte ici au Québec », explique-t-elle.

« Donc s’il y a un manque à gagner à débourser, c’est la personne qui devra la débourser de sa poche », poursuit Mme Dupont.

Quand vous voyagez hors du Québec, c’est toujours recommandé de vous procurer une assurance privée médico-hospitalière pour les choses qui ne seraient pas couvertes par la RAMQ. Caroline Dupont, porte-parole de la RAMQ

Pour voyager au Québec

Les provinces canadiennes ont une entente sur les dépenses des hôpitaux. Tous les Canadiens sont assurés pour les coûts occasionnés par un séjour à l’hôpital dans toutes les provinces.

Cependant, le Québec ne fait pas partie d’une entente similaire quant au coût du transport par ambulance, selon Liz Kulyk.

« Si vous voyagez au Québec et que vous prenez l’ambulance, on va vous demander de payer sur-le-champ. Lorsque vous quittez l’ambulance, on va vous demander l’argent », affirme-t-elle. Il faudra ensuite réclamer et attendre le remboursement de sa province de résidence.

Si vous prenez une ambulance dans une autre province que le Québec, votre province de résidence rembourse l’ambulance directement, et vous fait payer la différence entre le coût d’une ambulance dans les deux provinces après coup.

Pour un week-end à Kenora

Nombre de vacanciers du Manitoba se dirigent à Kenora, en Ontario, pendant les week-ends l’été. Or, même si Kenora ne se situe qu’à une quarantaine de kilomètres de la frontière manitobaine, Liz Kulyk suggère de prendre une assurance.

« En cas de blessure sérieuse, pour vous ramener à l’hôpital au Manitoba en hélicoptère, le coût pourrait atteindre le 25 000 $ [...] donc même en allant à Kenora, il faut s’assurer d’être adéquatement assuré », affirme-t-elle.

La représentante indique qu’il ne faut pas paniquer, puisque la plupart des citoyens sont couverts pour ce genre d’incidents par leur assurance, leur carte de crédit ou leur employeur. Mais il vaut mieux en avoir le cœur net, conseille-t-elle.

