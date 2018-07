M. Melanson a indiqué lors de son point de presse que sa décision a été motivée en partie par le fait que le Grand Sudbury n’a pas été choisi par la minière Noront Resources pour y implanter sa fonderie de ferrochrome.

Notre élimination précoce m’a montré que nos efforts de développement économique sont en train de se dissiper , déclare-t-il.

Nous aurions pu soumettre une offre imbattable. Cela m’a montré que nous avons besoin d’un nouveau leadership et de réorganiser nos efforts de diversification de l’économie et de développement. Dan Melanson, candidat à la mairie du Grand Sudbury

M. Melanson déplore également le retard que prennent les travaux de construction de condominiums dans l’ancien hôpital St. Joseph’s de la rue Paris. Ils sont causés, selon lui, par des obstacles posés par la Ville.

M. Melanson affrontera notamment un opposant au projet de la fonderie de ferrochrome : le professeur en études de l’environnement à l’Université Laurentienne, Bill Crumplin. Le candidat du Parti vert aux dernières élections provinciales dans la circonscription de Nickel Belt a annoncé sa candidature à la mairie du Grand Sudbury mardi.

Parmi les autres candidats, on retrouve le technologue de l’hôpital Horizon Santé-Nord Jeff Huska, l’ancienne journaliste Patricia Mills, le directeur du musée ferroviaire de Capreol Cody Cacciotti et le maire actuel Brian Bigger qui tentera d'obtenir un second mandat.

La période de soumission des candidatures pour les élections municipales prend fin vendredi.

Avec les informations de CBC.